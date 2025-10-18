Suscríbete a
Sevilla - Mallorca

Almeyda y la reprimenda de un aficionado del Sevilla: «Me dijo verdades y las tuve que aguantar»

El final del partido contra el Mallorca deparó una curioso momento que el técnico argentino encajó con naturalidad

Sevilla - Mallorca: Empacho de azúcar del Sevilla, que vuelve a las andadas en Nervión (1-3)

Almeyda dialoga con un aficionado del Sevilla tras la derrota con el Mallorca
Fran Montes de Oca

Contra todo pronóstico, el Sevilla se derrumbó y fue presa de sus propios errores para dejar escapar los puntos ante un Mallorca que llegaba como colista al Sánchez-Pizjuán (1-3). Pese a adelantarse con el tanto de Vargas, los visitantes Vedat ... Muriqi y Mateo Joseph, éste con con un doblete, le dieron la vuelta al partido aprovechando las pifias defensivas de los hombres de Almeyda.

