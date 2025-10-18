Almeyda y la reprimenda de un aficionado del Sevilla: «Me dijo verdades y las tuve que aguantar»

Contra todo pronóstico, el Sevilla se derrumbó y fue presa de sus propios errores para dejar escapar los puntos ante un Mallorca que llegaba como colista al Sánchez-Pizjuán (1-3). Pese a adelantarse con el tanto de Vargas, los visitantes Vedat ... Muriqi y Mateo Joseph, éste con con un doblete, le dieron la vuelta al partido aprovechando las pifias defensivas de los hombres de Almeyda.

Un Matías Almeyda que cuando se retiraba al vestuario tras acabar el partido, fue abordado por un veterano aficionado sevillista desde la grada con el que mantuvo una intensa conversación. Las cámaras de Movistar captaron el momento en el que el seguidor le reprochaba algunos aspectos del juego al técnico, mientras Almeyda lo escuchaba con atención. La charla terminó en tono distendido, con una sonrisa del míster nervionense.

El diálogo de Matías Almeyda con varios aficionados tras la derrota del Sevilla.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gXTXXebnYX — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 18, 2025

Luego, el propio Almeyda explicó en rueda de prensa los detalles de ese diálogo con el aficionado: «Estaba expresando su malestar y fui porque no siempre hay que arrimarse cuando uno gana. Estaba bien escucharlo para que se desahogara, y se desahogó con toda su alma», explicó el argentino.

«Me dijo verdades y las tuve que aguantar, le di la razón y espero que esté más tranquilo», añadió Matías Almeyda, que esta vez no pudo reanimar a su equipo con los cambios cuando el Mallorca se lanzó a por el partido.