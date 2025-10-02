Almeyda recupera a Januzaj para la causa, pese al eterno problema de las lesiones

Adnan Januzaj es una de las notas positivas en el Sevilla de Matías Almeyda y la prueba evidente sobre la capacidad del entrenador argentino de convencer a todos los jugadores para que la implicación sea un valor incuestionable. Porque el belga lleva cuatro temporadas perteneciendo a la disciplina sevillista y ninguno de los entrenadores anteriores casi ni intentó el reconducir la trayectoria del belga en Nervión. De hecho, fue el propio club el que se colocó delante del asunto, buscando salidas o rescisiones para que su elevado contrato dejase de ser gravoso para las cuentas nervionenses. Januzaj, sin embargo, dio un paso distinto al esperado este verano, antes de encarar su último año con contrato: pidió quedarse ofreciendo una rebaja sustancial de su ficha. Aceptada. Era turno de Almeyda.

El entrenador argentino valora positivamente estas actitudes y desde entonces tiene a Januzaj como uno de sus protegidos. Sabe que ve el fútbol distinto al resto, que su calidad es innegable, aunque le acompañe el abandono físico de los últimos años que ahora le da la cara en cuanto quiere apretar para estar al mismo nivel que sus compañeros. «Físicamente no está como los demás y hay que llevarlo ahí», reconocía Almeyda en sala de prensa. El zurdo jugó unos minutos ante el Athletic en la primera jornada de Liga y cayó lesionado del muslo; fue titular ante el Villarreal y tuvo que ser sustituido por calambres; jugó el tramo final ante el Rayo y ahora es seria duda por un esguince de tobillo. Un no parar.

De momento, ese lado oscuro en la trayectoria de Januzaj con el Sevilla es el que le imposibilita que pueda dar un paso más al frente. Si en cada encuentro que juega aparecen problemas físicos, su continuidad en el equipo no será tal y sólo podrá servir como aparente revulsivo. «Hacía tres años que no jugaba un partido de titular», contestaba el entrenador para justificar que no pueda tener la necesaria continuidad, aunque recuerda: «Lo dieron por perdido y hay que encontrar su momento, darle confianza».

Januzaj no está descartado para el partido del domingo ante el Barcelona, aunque lo tiene realmente difícil para llegar. El número 24 está realizando trabajo extra con los fisios del club para que el leve esguince de tobillo no le impida competir, aunque desde los servicios médicos no se quieran correr riesgos, por mucho que posteriormente aparezca en el horizonte un parón de selecciones. No sería titular aunque llegase a la cita, aunque sí que podría suponer un importante revulsivo, según el momento del partido y el marcador. La fe de Almeyda en él crece día a día.

«Los buenos jugadores no se olvidan de jugar al fútbol. Hay un jugador que se está esforzando dentro de la cancha y que fue un ejemplo fuera de la cancha. Quiere estar y tenemos que aprovecharlo». Matías Almeyda se siente orgulloso de haber recuperado las ganas de Januzaj por jugar al máximo nivel. Ahora el reto es adaptarlo físicamente para la exigencia de su Sevilla. Que los dos parámetros casen es lo más complejo de la ecuación.