Almeyda: «Quedamos demasiados expuestos a los contragolpes por la ansiedad de querer ir a por más»

Otra vez volaron tres puntos de Nervión, esta vez ante un Villarreal que ajustició al Sevilla cuando se quedó con uno menos en el último cuarto de hora por la expulsión de Nianzou. Preguntado por la valoración del choque, este resumen realizaba Matías Almeyda, el técnico sevillista, en sala de prensa: «El inicio fue regular porque si bien teníamos el control intrascendente, estaba muy claro que ellos iban a contragolpear con pelotas largas. Nos agarraron mal parados. Se pusieron en ventaja y luego mejoramos. En el segundo tiempo metimos al rival en su campo, combinando, teniendo tenencia efectiva y llegando al área rival. Y bueno, el hecho de haberse quedado con diez modifica todo el partido con tanto por delante ante un rival de tanta jerarquía. Quedamos demasiado expuestos a los contragolpes por la ansiedad de querer ir por más. Ellos sacaron su efectividad», señaló.

Nada menos que ocho cambios hizo en el once inicial tras ganar en Vitoria. Una revolución en la alineación que justificaba así el argentino: «Este entrenador mide cada metro que hacen jugadores: si lo hacen con intensidad, si están para recuperarse rápido, muchos de ellos no estaban, uno pregunta. Trato de no ser caprichoso. Trabajamos en equipo y yo analizo el partido, no los cambios. El partido fue bueno, los jugadores estuvieron ante un gran rival en mejores números. Si me dedico al exitismo, es fácil pegarme. Los ocho cambios estaban bien hechos, algunos jugadores no estaban, no se habían recuperado», defendió.

A los 70 minutos ya había agotado Almeyda las sustituciones y luego vino la lesión de Nianzou. «Uno toma decisiones rápidas, la próxima vez lo pensaré, consideraba que era el momento justo para poner a Tanguy para que nos diera su seguridad. Y había gente que se había quedado sin piernas. Los cambios estaban programados con otros tiempos y por eso podía ser un error», admitió Almeyda.

«Poca diferencia entre los futbolistas que tenemos»

Tal vez pagó el Sevilla el exceso de fogosidad cuando un punto ante un rival como el Villarreal habría servido y mucho a estas alturas de la temporada. Así lo veía Almeyda: «Muchas veces estas ganas de querer cambiar la historia, de no ganar de local... Habíamos corregido en el descanso de quedar bien parado atrás. Cuando te quedas con diez, las faltas tácticas sirven. En la acción del gol quedamos todos muy pasados teniendo en cuenta los cambios del rival y sus características. Salió mal, pero valoro el esfuerzo. Esto es largo. No se sale de un día para el otro. Vamos trabajando en equipo metiendo gente que esté fresca porque noto poca diferencia entre los futbolistas que tenemos. Cualquiera lo puede hacer para mí. Nos dejamos llevar por el impulso de que lo ganábamos. Había que sacar un punto tal como iba el partido. Fue mucho regalo para tanto esfuerzo», se resignó.

Con Nianzou hay que esperar para saber el alcance de su lesión: «No he hablado con él aún -dijo el técnico-. Dejo que estén un poco solos. Cuando estoy más tranquilo, hago una reflexión. Sintió que le tiró atrás y ahora veremos nuevamente», dijo. La otra cara de la moneda fue Januzaj, posiblemente el mejor jugador de los nervionenses ante el Villarreal: «Es un jugador que ha tenido un pasado en otros clubes de mucha calidad. Hace tiempo que no tiene juego, lo valoro, quiero sacarle lo mejor porque sé que lo tiene y hoy, tras mucho tiempo, lo que hizo lo hizo bien esforzándose. De sus pies salieron jugadas muy claras. Metió un gran pase de gol. Buscábamos que los que entraran dieran el máximo», concluyó Almeyda.