Almeyda se queda sin mediocentros: «Jordán no se siente todavía física ni futbolísticamente apto para jugar»

El entrenador del Sevilla deberá hilar muy fino en cuando al equipo que coloque sobre la hierba de El Santo del Caballo, en el estreno esta temporada de la Copa del Rey para los de Nervión. Y es que las bajas de peso ... se comienzan a acumular, con el incesante miedo a que esta serie de infortunios se convierta en plaga, como ha ocurrido en anteriores ocasiones por el Sánchez-Pizjuán. Por eso Matías Almeyda se ve obligado a medir cada esfuerzo de sus hombres, aunque necesariamente tenga que tirar de algunos a los que preferiría dar descanso, como es el caso de centrocampistas como Gudelj y Sow, quienes deberán ser de la partida el sábado en el Metropolitano y también tendrán minutos ante el Toledo.

Porque dentro de los problemas estructurales que pueda ofrecer la plantilla sevillista, es evidente que en la medular se quedó un hueco sin cubrir y ahora comienzan a aparecer los problemas. Antonio Cordón no puedo rematar la planificación con ese otro mediocentro y las bajas de Mendy, lesionado, y Agoumé, también tocado y sancionado igualmente para el sábado en Liga. Por tanto, de los cinco centrocampistas que pueden desempeñarse en las tres posiciones que alinea últimamente el técnico argentino, sólo hay dos miembros de la primera plantilla disponibles más el canterano Manu Bueno, en dinámica del primer equipo todo el curso.

Y es que la Copa en Toledo podía ser una buena oportunidad para ver a Joan Jordán jugando nuevamente con la camiseta del Sevilla. Sin embargo, Almeyda lo descartó de plano porque el propio futbolista catalán no se ve preparado para dar ese importante paso: «Hablé con Jordán, él todavía no se siente físicamente ni futbolísticamente como para poder actuar». «Seguirá entrenando hasta que tome su ritmo. Cuando lo haga veremos como podemos hacer que actúe», sentenció.

Jordán tuvo que ser intervenido en verano de su problema en la espalda y aún no ha debutado esta temporada, pese a que lleva un tiempo trabajando con sus compañeros. No parece tener solución sencilla el centrocampista porque sigue sufriendo ciertos dolores en cuanto aprieta el paso más de la cuenta en los entrenamientos. Por tanto, el club deberá ponerse manos a la obra de cara al mes de enero. Necesita reforzar una posición en la que no deja de perder o no tener efectivos. Y los necesita.