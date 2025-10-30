Almeyda, al que Simeone quiso como segundo entrenador: historia y anécdotas de dos amigos y triunfadores

Atlético de Madrid y Sevilla FC volverán a verse las caras este sábado a las 16.15 horas en el Metropolitano. Este encuentro será realmente especial para Diego Pablo Simeone y Matías Almeyda, quienes compartieron vestuario en la selección argentina ... y en la gran Lazio de Eriksson. Además de ser compañeros, forjaron una gran amistad, que incluso les llevó a compartir habitación durante seis años en las concentraciones de la selección albiceleste.

En el libro autobiográfico de 'Alma y Vida: Almeyda' escrito por Diego Borinsky, Matías Almeyda desvela que en los inicios de Simeone como entrenador en Racing, tuvo la oportunidad de ser su ayudante: «Le dije que sí, pero a la tarde me arrepentí y le dije que no. Aparte de que veíamos el fútbol diferente, quería jugar un tiempo más y mi intención, por otra parte, no era ser ayudante, sino entrenador principal».

En el prólogo, escrito por Simeone, el actual técnico del Atlético también resaltó aquella anécdota, aunque ya en aquellos tiempos auspició la trayectoria de Matías Almeyda como primer entrenador: «Él me fue muy sincero al decirme que todavía no estaba para emprender ese camino. Siempre tuve claro que acabaría dirigiendo equipos porque había visto en él cosas importantes. Matías es un entrenador que me gusta. Es valiente y tiene las ideas claras. Siempre le transmite a sus equipos pasión, trabajo, entereza y, sobre todo, convencimiento».

Además, el Cholo destacó que Matías Almeyda posee una de las claves que diferencian a unos entrenadores de otros: «Siempre creí que la diferencia de los entrenadores es la capacidad que tenemos de convencer a los futbolistas de lo que queremos. Y él es de los que convence a los futbolistas con su idea, como fue demostrando por todos los sitios por los que pasó».

Por otro lado, Matías Almeyda quiso relatar en su biografía una curiosa historia con Simeone, quien fue su compañero de habitación durante su etapa como jugador de la selección de Argentina. «Yo fumaba y él no quería saber nada. Se iba a dormir a las 9 y a mí me gustaba mirar la tele. Se daba la vuelta y me decía: shhhh. Y yo de bronca prendía un cigarro y le tiraba el humo encima», concluyó el ahora técnico sevillista.

Almeyda y Simeone llegan al choque de este sábado con dinámicas totalmente opuestas en liga. El Sevilla FC encadena dos derrotas consecutivas ante Mallorca y Real Sociedad, mientras que el conjunto colchonero ha conseguido sumar seis de seis ante Osasuna y Real Betis.