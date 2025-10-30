Suscríbete a
Almeyda, al que Simeone quiso como segundo entrenador: historia y anécdotas de dos amigos y triunfadores

Los técnicos de Atlético de Madrid y Sevilla FC compartieron éxitos y multitud de vivencias en la Lazio, y habitación en las concentraciones con la selección argentina durante seis años: «Matías es un entrenador que me gusta. Es valiente y tiene las ideas claras»

Almeyda, arriba a la derecha y Simeone, en la parte izquierda de abajo, con la selección de Argentina
Almeyda, arriba a la derecha y Simeone, en la parte izquierda de abajo, con la selección de Argentina

Alberto Moreno

Atlético de Madrid y Sevilla FC volverán a verse las caras este sábado a las 16.15 horas en el Metropolitano. Este encuentro será realmente especial para Diego Pablo Simeone y Matías Almeyda, quienes compartieron vestuario en la selección argentina ... y en la gran Lazio de Eriksson. Además de ser compañeros, forjaron una gran amistad, que incluso les llevó a compartir habitación durante seis años en las concentraciones de la selección albiceleste.

