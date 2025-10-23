Almeyda se pronuncia sobre el Villarreal - Barcelona cancelado en Miami: «Esta liga se ve en todo el mundo; aprovéchenla que la tienen acá»

En las últimas semanas la organización de un partido de LaLiga en Miami ha ocupado el foco mediático. El Villarreal y el Barcelona estaba previsto que se enfrentaran en un duelo oficial en Estados Unidos, aunque finalmente el partido ha sido cancelado ante la ... alegría de muchos aficionados, clubes y futbolistas que veían que no se debía disputar este partido fuera de España por diversos motivos. Matías Almeyda fue preguntado por esta circunstancia en sala de prensa y el entrenador del Sevilla dio su opinión sin querer entrar de lleno en el asunto.

«Es bastante personal ese tema. España tiene una liga en la que muchos futbolistas y entrenadores quieran estar. No creo que necesite ir a otro país», comenzó diciendo. «Nunca entendí porqué era ni tampoco pregunté. Si yo voy a la carnicería y le explico cómo cortar la carne a el carnicero él me va a preguntar si fui carnicero. Esto es lo mismo, no puedo opinar sin ser directivo. Algún día lo seré, pero de momento soy entrenador. Esta liga se ve en todo el mundo, aprovéchenla que la tienen acá. No la lleven», comentó.

Durante los partidos del pasado fin de semana, los futbolistas organizaron una protesta por este asunto que se llevó a cabo al comienzo de cada duelo. También en el Sevilla-Mallorca cuando los jugadores de uno y otro equipo decidieron parar durante los primeros minutos del choque.