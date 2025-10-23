Suscríbete a
Almeyda se pronuncia sobre el Villarreal - Barcelona cancelado en Miami: «Esta liga se ve en todo el mundo; aprovéchenla que la tienen acá»

El técnico argentino sin querer entrar de lleno en la polémica aseguró que LaLiga «no creo que necesite ir a otro país»

Almeyda recuerda su encuentro con un aficionado tras el Sevilla - Mallorca: «El día que ganemos lo voy a buscar por todo el estadio»

Matías Almeyda, en sala de prensa
Matías Almeyda, en sala de prensa

Nacho Pérez y Candela Vázquez

En las últimas semanas la organización de un partido de LaLiga en Miami ha ocupado el foco mediático. El Villarreal y el Barcelona estaba previsto que se enfrentaran en un duelo oficial en Estados Unidos, aunque finalmente el partido ha sido cancelado ante la ... alegría de muchos aficionados, clubes y futbolistas que veían que no se debía disputar este partido fuera de España por diversos motivos. Matías Almeyda fue preguntado por esta circunstancia en sala de prensa y el entrenador del Sevilla dio su opinión sin querer entrar de lleno en el asunto.

