Almeyda: «Tenemos prácticamente a todos los jugadores recuperados»

El Sevilla FC visita al Espanyol este lunes y Matías Almeyda ya tiene clara la lista que va a ofrecer este domingo antes de partir hacia Barcelona. El técnico ha reconocido que «prácticamente tenemos a todos los jugadores recuperados después de este parón ... de selecciones».

En concreto, ha dado luz verde a la participación de Lucien Agoumé, el cual se ha perdido un par de encuentros, primero por sanción, y después por un golpe que le ha dado guerra estos días. «Ya está bien, se ha incorporado al trabajo y no viene sintiendo nada, que es lo importante«, ha explicado Almeyda, el cual fue cuestionado por otros nombres propios que se han unido al trabajo grupal esta semana. Sin embargo, el técnico ha preferido ser prudente y, entre sonrisas, ha escurrido el bulto sobre quiénes estarán cien por cien disponibles ante el Espanyol: «Algunos si y otros no, vamos a sorprender un poco».

También ha hecho balance sobre su trabajo en este primer tercio de la temporada, aunque ha reconocido que no siempre está contento con lo que ve sobre el terreno de juego: «Por momentos sí y por otros no. Tenemos una idea clara de cómo queremos plantear cada partido, la predisposición es de un vestuario muy bueno, compitiendo, contentos, libres... Desde nuestro lugar queremos aportarles lo que consideramos que es bueno. No hemos encontrado aún la línea media que buscamos para hacer la mayoría de los partidos iguales, pero sí veo más cosas positivas que negativas».

«Me gusta el apoyo que Manolo González recibe de sus jugadores en determinados momentos»

Respecto al Espanyol, Almeyda ha tenido tiempo de sobre para analizar al rival y ha destacado la dificultad del mismo: «Hemos analizado bien al rival, más allá de lo que puedan plantear que nosotros no hayamos visto. Esperemos haber visto bien lo que va a suceder, sabiendo que es fútbol, y todos los partidos de esta liga son parejos y difíciles. Vamos con ganas de buscar lo que pretendemos».

Cuestionado sobre la figura de Manolo González, técnico perico, el Pelado ha reconocido su labor y ha destacado los fuertes de su vestuario: «Lo que más me gustó es el apoyo que ha recibido de sus jugadores en determinados momentos. Es un equipo que sabe a lo que juega y tiene muchos facetas buenas, no sólo el balón parado, también su sistema y los jugadores que tiene».