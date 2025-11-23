Suscríbete a
Almeyda: «Tenemos prácticamente a todos los jugadores recuperados»

El técnico reconoce que Agoumé estará ante el Espanyol, pero no ha querido dar pistas sobre el resto

Azpilicueta ya pisa césped e inicia la cuenta atrás

Matías Almeyda dirige el entrenamiento de este domingo en la ciudad deportiva
Matías Almeyda dirige el entrenamiento de este domingo en la ciudad deportiva
Candela Vázquez

El Sevilla FC visita al Espanyol este lunes y Matías Almeyda ya tiene clara la lista que va a ofrecer este domingo antes de partir hacia Barcelona. El técnico ha reconocido que «prácticamente tenemos a todos los jugadores recuperados después de este parón ... de selecciones».

