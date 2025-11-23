Almeyda no se pone objetivos: «No me importa quién está arriba ni quién está abajo»
El técnico del Sevilla insiste en que «sólo quiero sumar puntos» y que vive «el día a día»
Almeyda admite preocupación por Nianzou: «Es una pena, porque es un jugador importante»
Almeyda: «Tenemos prácticamente a todos los jugadores recuperados»
Matías Almeyda ha cumplido un tercio de temporada con el Sevilla FC y el equipo se mantiene noveno en la tabla, ligeramente por encima del rendimiento que ofreció García Pimienta en el mismo periodo del año anterior. De ganar al Espanyol, el ... conjunto blanquirrojo no llegaría al derbi tan lejos de su rival, el Betis, un panorama alentador para preparar este importante duelo.
Cuestionado por el objetivo que debe marcarse el equipo, Almeyda tiene claro que quiere ir «partido a partido»: «No pienso mucho para adelante y cuando termine, en el que viene. Es difícil ponerse metas. Hay que tratar que nuestro club haga un gran papel en el torneo y que los jugadores sigan creciendo, porque eso hará que haya estabilidad. Vivo el día a día. Ésa es mi realidad. Necesitamos hacer puntos, que el equipo compita de buena manera».
«Necesitamos hacer puntos y que el equipo compita bien»
Respecto a los puestos europeos, el Pelado le ha restado importancia a la clasificación, porque lo único que quiere hacer es «sumar puntos»: «No miro la tabla de clasificación. No me importa quién está arriba ni quién está abajo. Todas son finales las que estamos jugando y no pienso más allá de la preparación del partido que me toca, deseo que sean muchísimos más y mi foco está puesto en el partido de mañana. Necesitamos hacer puntos y que el equipo compita bien y desde ese lugar tener oportunidades».
El técnico también ha valorado el trabajo hecho hasta ahora, aunque considera que aún tiene mucho camino por recorrer: «Por momentos sí y por otros no. Tenemos una idea clara de cómo queremos plantear cada partido, la predisposición es de un vestuario muy bueno, compitiendo, contentos, libres... Desde nuestro lugar queremos aportarles lo que consideramos que es bueno. No hemos encontrado aún la línea media que buscamos para hacer la mayoría de los partidos iguales, pero sí veo más cosas positivas que negativas».
