Suscríbete a
+Nervión

Almeyda no se pone objetivos: «No me importa quién está arriba ni quién está abajo»

El técnico del Sevilla insiste en que «sólo quiero sumar puntos» y que vive «el día a día»

Almeyda admite preocupación por Nianzou: «Es una pena, porque es un jugador importante»

Almeyda: «Tenemos prácticamente a todos los jugadores recuperados»

Almeyda no se pone objetivos: «No me importa quién está arriba ni quién está abajo»
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Matías Almeyda ha cumplido un tercio de temporada con el Sevilla FC y el equipo se mantiene noveno en la tabla, ligeramente por encima del rendimiento que ofreció García Pimienta en el mismo periodo del año anterior. De ganar al Espanyol, el ... conjunto blanquirrojo no llegaría al derbi tan lejos de su rival, el Betis, un panorama alentador para preparar este importante duelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app