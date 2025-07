Almeyda pone nombre y cara a los canteranos que aprietan

Matías Almeyda fue anunciado como nuevo entrenador del Sevilla el pasado 16 de junio. Ponía así fin a la búsqueda de técnico el club nervionense siendo esta la primera gran decisión tomada por Antonio Cordón desde que asumiera el cargo de director ... deportivo del cuadro nervionense. El técnico argentino de 51 años es ahora el encargado de dirigir al equipo en esta temporada catalogada como de «transición» de puertas para adentro por parte de Del Nido Carrasco y de «reconstrucción» por el mismo presidente de cara a los futbolistas y con las cámaras grabando. En el Sevilla quieren volver a ser lo que eran. Una larga lista de malas decisiones han hecho al club perder su estatus deportivo y económico, y el camino para poder regenerar al club será arduo. Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, la cantera acude al rescate del primer equipo y Matías Almeyda ya ha estado en sus primeros días con su nuevo club, trabajando con los futbolistas que vienen pisando fuerte desde abajo.

Antes de que se produjera el primer entrenamiento en la ciudad deportiva el domingo 6 de julio, el Sevilla ya anunció que hasta diez futbolistas de la cantera formarían parte de las sesiones que dirigiría Matías Almeyda. Los nombres que facilitaba el club a través de un comunicado en su sitio web eran los siguientes: Alberto Flores, Oso, Collado, Manu Bueno, Lulo y Ramón Martínez, Mateo Mejía, Castrín, Antonetti e Idumbo.. A estos futbolistas hay que añadir a Isaac, Kike Salas y José Ángel Carmona, ya con ficha del primer equipo pero con pasado más que reciente el filial. Además, otros futbolistas como Edu Altozano, Nico Guillén o el portero Loren (ambos pertenecientes la pasada campaña al Juvenil de División de Honor) también se han dejado ver en los entrenamientos del primer equipo completando el grupo de trabajo de Almeyda y aprovechándose de los huecos que dejan los futbolistas que se han incorporado más tarde por sus compromisos con las selecciones o los refuerzos que han de llegar.

Los futbolistas anteriormente mencionados buscan ganarse el favor de Matías Almeyda. La mayoría de ellos ya han tenido minutos con el primer equipo con anterioridad, pero los más jóvenes quieren beneficiarse de la situación para poder dar el salto deseado por cualquier talento precoz. Ante las dificultades económicas con las que afronta el Sevilla el mercado, son conscientes de que los jugadores de la casa cuentan con más opciones de poder demostrar sobre el campo su valía debido al ahorro que suponen a la entidad.

Hay varios futbolistas que, por su nivel actual y proyección y por la creencia que pueda surgir de que tienen categoría para jugar en una división superior a la actual Primera RFEF, llaman la atención de otros clubes. Es el caso de, entre otros, Alberto Collado, por quien se han interesado algunos equipos de Segunda división. No obstante, el futbolista gaditano tiene la motivación de poder tener más presencia en el primer equipo tras ser requerido para formar parte del grupo por segunda pretemporada consecutiva.

Por su parte, futbolistas como Stanis Idumbo, Mateo Mejía o Leandro Antonetti, se espera que den un paso más en su evolución como futbolistas. Los tres llegaron al club bajo la dirección de Víctor Orta como prometedores joyas y han tenido por el momento poco espacio en el primer equipo. Ramón Martínez, por su parte, tiene serias opciones de pasar a formar parte a todos los efectos del primer equipo. Joaquín Caparrós le dio en el tramo final de temporada un impulso que podría resultar decisivo y que ahora Almeyda debe o no refrendar. Sus 22 años empujan a tomar pronto una decisión al respecto.

El nuevo Sevilla Atlético

El Sevilla Atlético ha vuelto recientemente a los entrenamientos y Jesús Galván es consciente de que esta campaña su equipo cambiará notablemente con respecto a aquel que la pasada campaña quedó cerca de los puestos de play off de ascenso a Segunda. Cuajó una muy buena temporada pese a que, García Pimienta primero y Joaquín Caparrós después, tuvieron que recurrir habitualmente a varios de sus futbolistas más relevantes ya no sólo para poder completar las sesiones de entrenamiento, si no también para formar parte de las convocatorias y jugar. De cara a la temporada 25-26 el guion apunta a ser similar. Por el momento, Leo Moscardó, Diego Hormigo, Alexandro, Álvaro García Pascual, Darío Benavides o Matías Árbol ya se han marchado y al equipo ha llegado Álex Costa, que está llamado a estar alternando el primer equipo y el filial, y Romeo Faget-Antonetti. La plantilla se rejuvenecerá considerablemente apoyándose en muchos futbolistas que promocionarán o que ganarán el peso que no tuvieron con anterioridad como pueden ser los casos de los prometedores Alexis Ciria, Edu Altozano, Nico Guillén, Carlos Sánchez (hermano de Juanlu) o, pese a que todavía es muy joven, Bruno Luque.

Emplear a futbolistas procedentes de la cantera alivia las cuentas y además puede acabar desembocando en una futura fuente de plusvalías (como en el caso de Juanlu). No obstante, todo ello está condicionado por el nivel y el rendimiento que ofrezcan los futbolistas, para lo cual se antoja imprescindible que, a la hora de llevar a cabo el proceso de captación y de ejecutar el trabajo de desarrollo, se dispongan de buenas herramientas y de profesionales capacitados para poder detectar y pulir el talento.