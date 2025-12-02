Matías Almeyda no encuentra el pulso del Sevilla

Ya se advirtió que el derbi sevillano no es un partido más. Para el que gana, puede suponer un impulso de moral que cambia dinámicas, mientras que para el que pierde... todo se pone un poco más cuesta arriba. Matías Almeyda se había ... librado de la quema durante estos casi dos meses de mala dinámica sevillista. Los errores individuales y la falta de efectividad de cara a portería han sido los escudos tras los que se ha podido proteger el técnico argentino, que con su carisma se ha ganado al sevillismo.

No obstante, las cinco derrotas registradas en los últimos seis partidos, siendo la última ante el Betis en casa, han prendido las primeras críticas hacia la gestión del entrenador sevillista. Y no es para menos. Evidentemente, el foco no debe estar sólo centrado en la figura de Almeyda, pero está claro que su mano no logra darle la vuelta a los duelos y se empecina en un sistema que no le está dando frutos, por mucho que se empeñe.

El técnico empezó a usar una defensa de cinco centrales para darle al equipo más solidez defensiva y, en el caso de producirse errores puntuales, había más gente metida atrás para apuntalar el área. No es que haya sido un sistema infalible, pero al menos es el que le ha garantizado más tranquilidad a un grupo que sigue siendo muy débil mentalmente cuando los partidos se ponen cuesta arriba. Esto le ha ofrecido más estabilidad al grupo, que logró mostrar una seriedad atrás muy inusual en los últimos tiempos.

Almeyda se ha agarrado demasiado tiempo al sistema que consiguió la goleada ante el Barcelona en el Sánchez-Pizjuán

Sin embargo, Almeyda se ha agarrado demasiado tiempo al sistema que consiguió la goleada ante el Barcelona en el Sánchez-Pizjuán. Un planteamiento más ofensivo y alegre, que le está costando muchos puntos al cuadro blanquirrojo. Hay otro denominador común en estos encuentros fallidos, la ausencia de jugadores como Azpilicueta y Alexis, en los que el técnico se ha apoyado durante sus primeras incursiones en la categoría.

Desde que se lesionaron, los jugadores han regresado de forma intermitente y sin dar su mejor versión física. Algo lógico si uno se para a pensar que ambos superan los 35 años. De hecho, lo que le ha pasado a Almeyda en este tramo de la temporada, no es, ni más ni menos, que la imposición de la lógica. Si un club gasta cero euros en verano, vende a su mejor jugador y recorta decenas de millones de euros en coste de plantilla, lo lógico es que el rendimiento del grupo vaya decreciendo.

Un reproche que hay que hacerle a los gestores del club, que han ido empobreciendo la estructura a pasos agigantados con malas decisiones. No obstante, y partiendo de la base de que Almeyda se ha encontrado con un equipo peor al del año pasado, hay algunos aspectos que el técnico argentino debe hacerse mirar antes de que sea demasiado tarde.

Un Sevilla sin ideas

Como es la lectura de los encuentros. El azuleño no ha logrado remontar ningún partido de los 14 que ha disputado en LaLiga. De hecho, lo más cerca que estuvo de hacerlo fue ante la Real Sociedad en San Sebastián, cuando Gudelj consiguió empatar el duelo tras ir por detrás con el gol de Oyarzabal de penalti en el minuto 19 del encuentro. No obstante, el Sevilla no logró mantener el resultado y, a los seis minutos, Oyarzabal volvió a adelantar a los suyos y el marcador nunca más se movió.

Ya no es que el técnico no sepa jugar a empatar y a mantener resultados, ya es que su lectura de los partidos suele ser demasiado precipitada y arriesgada cuando el devenir del encuentro va pidiendo un cambio en el planteamiento. Ante el Betis, es cierto que el Sevilla contaba con bajas muy importantes como Rubén Vargas y Gabriel Suazo, pero el doble cambio que realizó en el minuto 61 sólo hizo empobrecer al equipo. Cambió a Ejuke de lado para colocar a Isaac Romero en la izquierda, una posición en la que apenas ha jugado, y desactivó al nigeriano, que estaba siendo de los pocos jugadores que estaban haciendo algo diferente arriba.

El debut de Miguel Sierra en el derbi parece más un mensaje de Almeyda de cara al mercado de fichajes de invierno

Tampoco parecía el momento para que Almeyda hiciera debutar en Primera división a Miguel Sierra, jugador de 21 años del Sevilla Atlético. No es que el canterano hiciera nada malo durante el encuentro, pero con un 0-2 en el marcador, se esperaba otro tipo de movimientos por parte del banquillo. Por tanto, la única lectura lógica que se puede entender sobre este movimiento es que el entrenador quiera mandar un mensaje para el próximo mercado de fichajes.

El planteamiento ofensivo del Sevilla fue muy pobre y, quitando a Peque, no hay nadie en el equipo que sea capaz de generar ideas nuevas cuando el plan A falla. La sensación es que el equipo se topa una y otra vez con los mismos muros y las alternativas que propone el técnico son inexistentes. Sólo insistir en lo mismo, pero con diferentes piezas.

Si a esto se le suman los errores defensivos individuales, el mal posicionamiento de los jugadores cuando pierden la concentración y las pérdidas de balón, el resultado es un Sevilla que es el tercer equipo con más derrotas de LaLiga. Ocho en total. Además, el equipo de Almeyda es el tercero más goleado de todo el campeonato, con 23 tantos en contra, sólo superado por Girona y Levante, ambos con 26 y en zona de descenso.

La situación es desalentadora. Con los nigerianos a punto de marcharse a la Copa de África y un puñado importante de lesionados, Almeyda tendrá que tirar de ingenio para finalizar el año de una pieza. Por el momento, la cabeza del entrenador no se ha pedido, pero hasta el propio Pelado es consciente de cómo se las gasta el Sevilla en estos años.

Así lo dejó entrever en sus pesimistas declaraciones tras finalizar el derbi sevillano: «Es difícil, tengo un pensamiento que no puedo expresar, no debo y no quiero. Me queda la otra que es insistir, mostrando el error, entrenando el error y practicando el error. Si se siguen cometiendo... no tengo respuesta. O es el entrenador, o son errores individuales groseros. Si supiese la solución, ya la habría tomado. Podríamos tener muchos más puntos».