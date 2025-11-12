Almeyda pide que se firme en enero a un delantero y Del Nido Carrasco reconoce que se centrarán en ello

Con motivo del acto de la XVI edición de los Premios Blázquez, varias caras visibles del Sevilla FC han atendido en la mañana de hoy a distintos medios de comunicación para valorar la actualidad del conjunto hispalense. Del Nido Carrasco y Matías Almeyda ... han sido dos de los más solicitados, dejando varios titulares sobre temas que preocupan a la parroquia sevillista, tales como la venta del club, la construcción del nuevo estadio o los fichajes que deben acometer en el futuro próximo.

En la entrevista concedida a Radio Sevilla, Matías Almeyda reconoció que le gustaría que se hiciera un esfuerzo para reforzar la delantera del equipo: «Ojalá que el mercado este nos pueda reforzar un poquito en algunas posiciones, por ejemplo en la parte de arriba nos quedaremos con un solo delantero si Akor tiene que ir con su selección y eso sería complicado», comentó.

Igualmente, el técnico argentino valoró el trabajo que están realizando dentro del club para que su petición sea atendida: «La situación la saben. Se va mirando muy fino todo y estamos en diálogo permanente con el director deportivo, con José María, mirando y viendo y apoyándonos en lo que tenemos. Se están jugando todo. Lo podemos hacer mejor y estamos en esa búsqueda».

Precisamente, atendiendo a los compañeros de Radio Marca, Del Nido Carrasco fue tajante sobre el tema de la incorporaciones: «Nosotros estamos trabajando ya en el mercado de invierno e incluso en el verano del año que viene. Ahora tenemos 25 fichas ocupadas más la vuelta de Gattoni, tendría que salir alguno y luego tenemos que liberar coste de plantilla, pero la idea del Sevilla es reforzarse, claro», declaró.

Del mismo modo, ante los micrófonos de Radio Sevilla, el presidente del club blanquirrojo volvió a ser cuestionado por el apartado de altas, especialmente por la zona de atacantes que reclamaba su entrenador: «Es una de las posiciones que nos gustaría reforzar porque si se va (Akor Adams) a la Copa de África nos quedaríamos sólo con Isaac (Romero), con el riesgo de que, como se dice coloquialmente, si coge un resfriado, nos quedaríamos sin delantero. Para venir han de salir. Para que haya entradas tiene que haber salidas, por fichas y por coste de plantilla. Como sabéis, el límite de coste de plantilla se genera tanto en el ahorro como en la generación de plusvalías», subrayó.