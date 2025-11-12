Suscríbete a
Almeyda pide que se firme en enero a un delantero y Del Nido Carrasco reconoce que se centrarán en ello

El presidente y el entrenador del Sevilla se han pronunciado sobre las posibles incorporaciones y no han escondido que la delantera «es una e las posiciones que nos gustaría reforzar» por la situación de Akor Adams

Almeyda tiene 14 bajas y tira de la cantera para completar el entrenamiento del Sevilla

Del Nido Carrasco, atendiendo a los compañeros de Radio Marca Sevilla
Fede Tozzo y Nacho Pérez

Con motivo del acto de la XVI edición de los Premios Blázquez, varias caras visibles del Sevilla FC han atendido en la mañana de hoy a distintos medios de comunicación para valorar la actualidad del conjunto hispalense. Del Nido Carrasco y Matías Almeyda ... han sido dos de los más solicitados, dejando varios titulares sobre temas que preocupan a la parroquia sevillista, tales como la venta del club, la construcción del nuevo estadio o los fichajes que deben acometer en el futuro próximo.

