Almeyda se muerde la lengua en el caso Jordán

El entrenador esperaba contar con el mediocentro hace un par de semanas, pero el propio jugador no quiere competir hasta sentirse al 100%

manuel gómez
Alberto Fernández

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, esperaba que Joan Jordán jugase sus primeros minutos del curso en el duelo de esta noche en Toledo (21.00), que servirá como pistoletazo de salida en la Copa del Rey. Un duelo que siempre llega con ... trampa, por lo que el entrenador, pese a las rotaciones, contará con un equipo base de jugadores de la primera plantilla, aunque sin el mediocentro catalán. Jordán le ha venido a decir a su entrenador que aún no se encuentra al 100% para competir y hasta que no alcance ese punto físico prefiere no entrar en las convocatorias. Aunque no pueda decirlo públicamente, esta decisión personal del jugador no ha gustado a su jefe, quien ve cómo sólo podrá salir de la actual situación de bloqueo mental, tras muchos meses con dolores y una operación de por medio, mediante la propia competición, sintiéndose futbolista.

