Almeyda se muerde la lengua en el caso Jordán

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, esperaba que Joan Jordán jugase sus primeros minutos del curso en el duelo de esta noche en Toledo (21.00), que servirá como pistoletazo de salida en la Copa del Rey. Un duelo que siempre llega con ... trampa, por lo que el entrenador, pese a las rotaciones, contará con un equipo base de jugadores de la primera plantilla, aunque sin el mediocentro catalán. Jordán le ha venido a decir a su entrenador que aún no se encuentra al 100% para competir y hasta que no alcance ese punto físico prefiere no entrar en las convocatorias. Aunque no pueda decirlo públicamente, esta decisión personal del jugador no ha gustado a su jefe, quien ve cómo sólo podrá salir de la actual situación de bloqueo mental, tras muchos meses con dolores y una operación de por medio, mediante la propia competición, sintiéndose futbolista.

«Hablé con Jordán. Él todavía no se siente físicamente, ni futbolísticamente como para poder actuar», respondía el preparador argentino en sala de prensa con el gesto algo torcido, puntualizando seguidamente los pasos a seguir, dejando una duda en el aire: «Seguirá entrenando hasta que tome su ritmo, y ahí empezará a ver de qué manera podemos hacer que actúe». Esa última frase deja bien a las claras el sentimiento del cuerpo técnico con un jugador que esperaban recuperar y que no está poniendo tanto de su parte como esperaban en el vestuario. Días antes apuntó que lo esperaba para la Copa: «Creo que necesita tener el ritmo para poder competir y ser parte de este equipo. Tenemos partido el martes, va a haber partidos seguidos, entonces necesitamos que en los entrenamientos de por medio llegue al nivel que en algún momento mostró».

La visión de Jordán, evidentemente, es bien distinta. Pasó unos últimos meses muy malos en Vitoria con la espalda y tuvo que optar por pasar por el quirófano en mitad del verano, nada más que comenzó a entrenar con el Sevilla. Fue intervenido de una hernia de disco, perdiéndose el inicio de curso. Una vez recuperado y ya entrenando con sus compañeros, desde el 24 de septiembre, ha tenido un mes para recuperar sensaciones, aunque sigue sintiendo molestias y le cuesta hacer ejercicios, por ejemplo, de aceleración. No quiere sentirse mermado en un campo, mientras que para su entrenador podría dar el paso al frente que él espera.

Porque hay jugadores en la plantilla que han forzado en este inicio de curso. Jordán, de todos modos, es distinto. O sus vivencias en Nervión lo han sido. Porque en los últimos años ha vivido de espaldas al club, defendiendo, lógicamente, sus intereses personales, situaciones que enfadan tanto a sus jefes como a la grada. La última, no entrar en ese plan de reestructuración de contrato (rebajar el límite salarial) a la que sí accedieron Marcao, Sow o Januzaj. Jordán se volverá a poner la camiseta. Hace falta más que nunca por la escasez de mediocentros, aunque Almeyda anda con la mosca detrás de la oreja en este tema y no es entrenador de guardar la suciedad bajo la alfombra.