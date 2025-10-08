Suscríbete a
+Nervión

Almeyda moldea el crecimiento Agoumé, el diamante del Sevilla en futuros mercados

El mediocentro francés dio una exhibición ante el Barcelona, generando goles con dos preasistencias y anulando a Pedri, quien sólo apareció en la jugada del 2-1

La mentalidad de Almeyda ante el Barcelona: «Nuestra convicción es la de hacer más goles, no la de meternos atrás»

Lucien Agoumé celebra la victoria del Sevilla con la grada del Sánchez-Pizjuán
Lucien Agoumé celebra la victoria del Sevilla con la grada del Sánchez-Pizjuán ep
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La positiva dinámica del Sevilla tiene muchos nombres propios, desde su portero Vlachodimos a ese canterano apellidado Carmona que crece en su rendimiento día a día, sin olvidar el rendimiento defensivo de César Azpilicueta o la puntería de las últimas ... semanas de Akor Adams. Sin embargo, uno sobresale por encima del resto y no es otro que el entrenador, Matías Almeyda. El argentino ha conseguido en apenas unos meses cambiarle completamente la cara al Sevilla, desde sus resultados a las propias sensaciones de los futbolistas, quienes ahora disfrutan en la hierba, sabiendo siempre que si hacen lo que les dice el entrenador estarán más cerca de la victoria. Dentro de esos nombres propios sigue floreciendo un centrocampista al que en Nervión tienen mucha fe, no sólo por su rendimiento presente y futuro, sino señalado como una de las grandes ventas futuras que deberá asumir el club en su proceso de reconstrucción. Se trata de Lucien Agoumé, quien ante el Barcelona completó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Sevilla, con el lunar de que una pérdida de balón suya propició el 2-1.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app