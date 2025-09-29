Almeyda mejora al Sevilla FC de las crisis: 10 puntos tras las siete primeras jornadas

La victoria ante el Rayo ha devuelto la calma al Sevilla FC. Si la derrota ante el Villarreal puso a Matías Almeyda en el foco, el triunfo por la mínima en Vallecas ha supuesto una temprana reacción para que la tranquilidad regrese al equipo sevillista. Con diez puntos tras las siete primeras jornadas, el Sevilla firma su mejor arranque desde la temporada 22-23 y se sitúa a dos puntos de la zona europea.

«Cuando agarremos la regularidad de funcionamiento y resultados, eso nos va a sacar hacia arriba. Si cuando llegué me dicen que vamos a tener diez puntos a estas alturas, lo habría firmado», reconoció el técnico argentino tras el triunfo ante el Rayo, después de admitir que tampoco fue el mejor partido de sus pupilos. «Hoy, haciendo menos cosas, nos llevamos los tres puntos. Nos sirve todo. Esto es fútbol», añadió Almeyda, con la sonrisa que siempre otorgan las victorias.

Esos tres puntos sumados confirmaron el buen rendimiento del equipo lejos de Nervión, con tres victorias en cuatro partidos, como base para una puntuación que supera a las de los tres últimos años, cuando el equipo sevillista inicio esa crisis que lo alejó de la zona europea en LaLiga. El pasado año con Xavier García Pimienta, el Sevilla sumaba ocho puntos tras la jornada séptima, con únicamente dos victorias, ambas como local ante el Getafe y el Valladolid.

Más atrás en el tiempo, en la 23-24, el equipo sevillista, que inició la campaña con José Luis Mendilibar en el banquillo, cerró la séptima jornada con siete puntos en el casillero, después de que también hubiera sumados sólo dos victorias y como local, ante la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería. Precisamente, el técnico vasco, que había levantado la Europa League meses antes, sería destituido una jornada más tarde tras el empate en casa ante el Rayo.

En la 22-23, la última de Julen Lopetegui, el Sevilla también comenzó con problemas. Únicamente cinco puntos, con una sola victoria en el casillero, colocaron al equipo nervionense sólo uno por encima de la zona de descenso, lo que acabaría provocando el despido del entrenador vasco y la llegada de Jorge Sampaoli.

Para encontrar un arranque mejor que el de este año hay que remontarse al gran Sevilla de la 21-22, con Lopetegui en los mandos, cuando tras las siete primeras jornadas, el equipo sumaba 15 puntos y se mantenía invicto, tras conseguir cuatro victorias y tres empates que lo tenían ubicado en la tercera posición.

