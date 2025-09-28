Almeyda luce sonrisa: «Si cuando llegué me dicen que tendría diez puntos a estas alturas, lo habría firmado»

Satisfecho por el comportamiento de sus futbolistas, con esa actitud que exhibió el Sevilla FC para llevarse la victoria de Vallecas. Así compareció Matías Almeyda tras lograr el tercer triunfo de visitante. «Si cuando llegué me dicen que vamos a tener diez puntos a estas alturas, lo habría firmado», reconoció el entrenador argentino, que admitió que su equipo generó menos fútbol que otros días: «Hoy, haciendo menos cosas, nos llevamos los tres puntos».

«Estuvimos más atentos en fase defensiva que otras ocasiones. Y después, en el segundo mejoramos en jugar un poco más porque en el primero no podíamos. Perdíamos la pelota rápido. Creo que los tres puntos son importante por la calidad del rival y la búsqueda en que venimos nosotros», comenzó analizando el técnico sevillista, que volvió a ser cuestionado por los cambios en la alineación. «Las críticas, cuando son constructivas, son porque hay análisis futbolístico. No me detengo porque sé que no hay nada personal. Respeto opiniones, pero se por qué hago cambios. Los entreno y sé cómo están. Estaba obligado a hacer algunos cambios con días de descanso. No era capricho. Yo creo en los grupos. Si luego no soy congruente, paso a ser un mentiroso del fútbol. Y no quiero eso. A veces no sale, pero no modifica mi manera de trabajar y de ver», señaló el argentino, que incidió en ese mensaje: «Hace 14 años que soy entrenador. En mi trabajo hay errores. Los primeros que lo saben son los jugadores. Se lo digo a ellos. No me detengo. Este Sevilla tiene que salir en grupo, no por un jugador, porque no tenemos esa diferencia en nuestros futbolistas. El día que uno está cansado, como hay poca diferencia, trato de poner a los que más frescos están. A veces hay que tocar el equipo. Respeto las opiniones y no me quedo mal por eso».

No fue la mejor versión del Sevilla la que se vio en Vallecas y así lo admitió el propio Almeyda, aunque el argentino valoró el rendimiento general desde que comenzó el campeonato. «El partido pasado vi cosas mucho mejores que hoy. Pero es el análisis que hago, y lo hago más para mí que por el resultado, pero esto es el fútbol. Hoy, haciendo menos cosas, nos llevamos los tres puntos. Nos sirve todo. Estamos en esa búsqueda. Tenemos que ser conscientes con nosotros y para la gente. No podemos vender nada de lo que no tenemos. Este grupo se va a sacrificar e ir hacia delante. Donde agarremos la regularidad de funcionamiento y resultados, eso nos va a sacar hacia arriba. Si cuando llegué me dicen que vamos a tener diez puntos a estas alturas, lo habría firmado. No hubo equipo que nos superó ampliamente. No es para nada fácil», aseguró.

«El portero lo ha hecho bien las veces que ha actuado y el delantero fue contundente, pero le doy el mismo valor a todos» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

También habló de nombres propios Almeyda, aunque no quiso que la victoria se personalizase en Vlachodimos y Akor Adams. «Si juegan los dos solos, no podríamos hacer nada. Jugarían al tenis. Les doy el mismo valor a todos. Todos necesitamos de todos. El portero lo ha hecho bien las veces que ha actuado y el delantero fue contundente en esa acción sin estar fino. Isaac hizo antes un gran desgaste», comentó el de Azul, que espera que el tanto le dé confianza al nigeriano: «Los delanteros viven del gol y agarran confianza. Intentaremos que haga muchos. Intentaremos buscarle las soluciones para que cuando participa pueda sacar ventaja con el cuerpo que tiene, con su potencia, velocidad y juego aéreo. Siempre que hacen goles es una alegría para ellos. Son humildes de corazón y el el grupo que pretendo tener».

El liderazgo de los veteranos

Sí se detuvo en Azpilicueta, que volvió a ofrecer una exhibición en la zaga. «El líder nace, no hace falta convertirlo. El es un líder. Hay otros. Los callados son mejores porque no busca vender nada. Es un ejemplo para el grupo. Pero habla por sí solo con su carrera, de su humildad y todo lo que ha construido. Nos está dando lo último que tiene con pasión y amor. Son personas que aman el fútbol. Lo han ganado todo. Estoy muy agradecido, me gusta entrenarlo. Le está haciendo muy bien al grupo y al Sevilla por su manera de ser y jugar. Es bueno remarcarlo», dijo Almeyda, que también dio la cara por Januzaj: «Lo que participó y tocó lo hizo bien, inteligente. Ha jugado a un nivel muy alto y hace un tiempo que lo han tenido demasiado fuera. La gente, y sobre todo los futbolistas, pierden confianza. Si te dan confianza vas a dar más. Hay que llevarlo. Muchas veces encajonamos a equis jugador sin motivo. Desde que llegué ha mostrado que quiere estar. Me gusta cómo están él y todos los compañeros».

Por último, al técnico sevillista le preguntaron por Alexis y esa contribución al equipo, que Almeyda no sólo circunscribió a lo que realiza sobre el terreno de juego. «Es un jugador que da alegrías. Llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino. Ayer lo rodeaban los jóvenes en la mesa. Alexis es fútbol, no está todo el día con el móvil. Agradezco que haya venido, como con César. Aman lo que hacen y se la ha jugado con nosotros. Están metiendo amor que ojalá que transmitan a los jóvenes sobre cómo se vive el fútbol. Es de los mas bajitos y gana pelotas arriba. No es el más rápido pero te gana en corto en velocidad. Lo van a rodear y no pierde balones. Gracias por esa inteligencia. Se nota que han jugado a un nivel muy alto. No están como a los 30 pero sí mentalmente, mejor. El fútbol es para vivos, hay que leer y resolver situaciones. Los que resuelven son ellos. Cayó muy bien también», finalizó.

