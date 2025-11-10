Almeyda llega al parón con los deberes cumplidos

No ha sido un mes fácil para el Sevilla FC. El bajón del suflé de la goleada al Barcelona ha sido estrepitoso, cuando parecía que Matías Almeyda había hecho magia en apenas ocho jornadas. Si bien, victorias inesperadas como ésta y la de Vallecas ... han ayudado a que el bache de estas semanas no haya sido tan gravoso, la realidad es que los tres puntos conseguidos de los últimos doce son un recordatorio de que la liga del Sevilla está lejos de los puestos europeos y más cerca de la permanencia cómoda. Un golpe de realidad, que tienen que aceptar lo primero de todo los propios jugadores.

Y no es desalentarlos, al contrario, jugar sin presión y en un ambiente de unidad es el éxito de Matías Almeyda. Establecer objetivos que no casan con el nivel de la plantilla actual es un tiro al pie y el propio técnico es consciente de ello. «En la vida hay que vivir con realidades. El tiempo dirá para qué está el equipo. Si hoy perdemos, la pregunta era al revés. No estamos para eso. Hay una gran diferencia con otros clubes, pero estamos en esa búsqueda», decía el pasado sábado tras la victoria ante Osasuna.

El técnico argentino, tras la explosión del enamoramiento, está poniendo los pies en el suelo y calibrando los puntos fuertes y débiles de la relación. Quiere que la cosa funcione y, para ello, los experimentos deben quedar atrás e ir sobre seguro. Pero para que esto se cumpla, es importante el recuperar efectivos, ya que gran parte de la columna vertebral se encuentra en la enfermería. Volver a contar con Alexis Sánchez y Azpilicueta, grandes culpables del puntaje que tiene actualmente el equipo, aunque tampoco estaría de más rebajar la dependencia del grupo de dos jugadores que están para lo que están.

Derbi en el horizonte

De hecho, el defensa navarro estará de baja entre tres y cuatro semanas, lo que hace peligrar su presencia en el próximo derbi sevillano. Un partido también clave para el proyecto de Matías Almeyda. El argentino ha conseguido llegar al último parón internacional del año superando los registros de la pasada campaña y asentado en una cómoda novena plaza. Situación diferente a la que vivió García Pimienta, el cual llegó a este mismo parón de noviembre en medio de muchas críticas por su gestión de las dos derrotas (ante Real Sociedad y Leganés) previas a este lapsus de tiempo. No obstante, sólo hay un punto de diferencia entre aquel Sevilla y éste. Así que cuidado.

Con 16 puntos, el Sevilla FC se encuentra a dos de la sexta plaza y a siete sobre el descenso. Cuenta con un punto más que el equipo revelación de este inicio de campaña, el Elche de Eder Sarabia y a dos del Espanyol, su próximo rival en LaLiga. Los de Manolo González están siendo muy alabados por su salto cualitativo con respecto al año pasado y el duelo en Cornellá no será nada fácil para los de Almeyda, que tienen que sudar la gota gorda para poder llevarse los tres puntos.

16 puntos El Sevilla se marcha al parón ocupando la novena plaza de la tabla tras ganar su quinta partido este curso

Si bien, es mucho más fácil para Almeyda trabajar desde los resultados. La victoria ante Osasuna, por muy trabajada que fuera, no sólo mantiene al equipo a salvo de las conjeturas derrotistas, sino que ha refrescado la memoria al cuadro sevillista sobre sus posibilidades de ganar. No fue un partido bonito ni brillante, pero incluso sin hallar esa mejor versión, sumó de tres. Buena materia prima para seguir moldeando.

Ahora, el siguiente paso de Almeyda en el Sevilla es la preparación del derbi sevillano. La diferencia que hay entre ambas plantillas es abismal, pero como a todos gustan recordar en esta ciudad, un derbi es un partido diferente. El último que se disputó en el Sánchez-Pizjuán lo ganó Lukebakio de penalti, mientras que la vuelta en el Villamarín, que se saldó 2-1 para los béticos, fue prácticamente la puntilla que mandó al paro a García Pimienta.

El Pelado es consciente de que cuajar un buen derbi ante los suyos sería la guinda para que la grada se terminara de rendir a él. El azuleño ha cuajado más por su carácter que por sus conocimientos tácticos, pero en un momento anímico tan complicado su figura ha supuesto un bálsamo para todos. Hay ganas de que triunfe y eso es un tiempo extra que otros no han tenido en este Sevilla trituradora. Toca reposar, analizar y seguir trabajando para llegar a los 42 puntos lo antes posible.