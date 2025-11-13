Suscríbete a
Sevilla FC

Almeyda estudia cómo recuperar a los 'nueves'

Ni Akor Adams ni Isaac Romero han conseguido anotar en ninguno de los duelos disputados entre el parón de octubre y el de noviembre

El presidente y el entrenador reconocieron ayer que tienen la intención de sumar a un delantero al equipo en enero

Almeyda llega al parón con los deberes cumplidos

Isaac Romero y Akor Adams, en los últimos encuentros del Sevilla
Nacho Pérez

Nacho Pérez

La victoria conseguida ante Osasuna hizo posible que el Sevilla llegase al parón para la disputa de partidos internacionales con una mayor carga de energía positiva. El equipo había caído derrotado en tres partidos de forma consecutiva y se veía obligado a reaccionar ... en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el cuadro navarro. Finalmente, el penalti transformado por Rubén Vargas en la segunda mitad acabaría dando tres puntos valiosísimos al equipo de Matías Almeyda que ahora se encuentra como noveno clasificado a dos puntos del sexto y con una ventaja de seis con respecto a los puestos de descenso.

