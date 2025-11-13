Almeyda estudia cómo recuperar a los 'nueves'

La victoria conseguida ante Osasuna hizo posible que el Sevilla llegase al parón para la disputa de partidos internacionales con una mayor carga de energía positiva. El equipo había caído derrotado en tres partidos de forma consecutiva y se veía obligado a reaccionar ... en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el cuadro navarro. Finalmente, el penalti transformado por Rubén Vargas en la segunda mitad acabaría dando tres puntos valiosísimos al equipo de Matías Almeyda que ahora se encuentra como noveno clasificado a dos puntos del sexto y con una ventaja de seis con respecto a los puestos de descenso.

Tiene ahora tiempo por delante el entrenador sevillista para poder corregir los aspectos en los que considera que el equipo flaquea y potenciar y pulir aquellos que cree que el equipo domina o implementa mejor. Las derrotas ante el Mallorca, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid devolvieron al Sevilla a su cruda realidad tras la euforia que desató el triunfo ante el Barcelona. Almeyda nunca ha escondido su alegría cuando han llegado los buenos resultados, pero también ha sido el primero en intentar que todo el mundo mantenga los pies en el suelo tanto en las buenas como en las malas. El argentino es consciente, como todos, de las limitaciones de la plantilla que maneja, aunque siempre se ha mostrado públicamente más que satisfecho por la predisposición de sus futbolistas.

Y en esas anda Almeyda desde que se hizo cargo del equipo: en conseguir sacar el mejor rendimiento posible de los futbolistas que tiene a su disposición. Prácticamente en todas las demarcaciones el equipo, con numerosos futbolistas jóvenes, tiene margen de mejora, y una de las que ha generado en mayor medida el runrrún en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán es la de 'nueve'. Cordón sorteó como pudo los numerosos obstáculos con los que se fue encontrando durante el verano y Akor Adams e Isaac Romero acabaron una vez que se cerró el mercado quedando en la plantilla como los dos arietes del equipo.

Los dos futbolistas dejaron muchas dudas durante la pasada temporada. El lebrijano afrontaba tras su irrupción en el primer equipo el reto de poder establecerse como líder del ataque y no cumplió con las expectativas anotando apenas cuatro goles en 31 partidos de LaLiga. El rendimiento del propio Isaac y de Kelechi Iheanacho hicieron necesaria la incorporación durante el último mercado invernal de un punta y, tras varias opciones frustradas (Juninho y Alerrandro), Víctor Orta acabó incorporando a Akor Adams al equipo. El nigeriano sufrió para poder jugar debido a las lesiones y no pudo aportar al equipo ni en minutos ni en goles. García Pascual, ahora en el Cádiz, acabó como titular.

Aunque siguen estando a muchísima distancia de ser los delanteros que el Sevilla ha tenido en sus años más exitosos, esta temporada, con Almeyda en el equipo, ambos están aprovechando en mayor medida la oportunidad de reivindicarse. Isaac, con tres goles, casi alcanza ya sus números de la pasada temporada, y Akor Adams también ha aportado en la faceta goleadora con dos dianas. El ariete africano también ha demostrado que sabe moverse bien para generar espacios y ocasiones de gol. El panorama con los dos futbolistas ya no es tan poco alentador, pero lo cierto es que en esta mala racha de resultados entre parón y parón que ahora el Sevilla deja atrás, ninguno de los dos ha conseguido anotar y que el margen de mejora sigue siendo muy amplio en el plano numérico.

Isaac, lesionado y Akor Adams, con Nigeria

Entre otros asuntos, en eso se esmerará Almeyda durante esta pausa. En ofrecerle a ambos las mejores herramientas para que puedan ser lo determinantes que fueron durante algunos momentos de sus carreras de cara a la portería rival. No podrá trabajar tal y como le gustaría con ambos, ya que Isaac trabaja para recuperarse de la lesión que lo dejó sin jugar el duelo ante Osasuna (apunta a poder estar disponible ante el Espanyol o en el derbi) y Akor Adams se encuentra concentrado con la selección nigeriana para conseguir la clasificación para el próximo Mundial.

Es precisamente el combinado nacional un asunto que motiva y, a la vez, condiciona a Akor Adams y al Sevilla. Durante el parón de octubre fue citado con la absoluta por primera vez y sabe que hacerlo bien con su club puede llevarlo a cumplir el sueño de cualquier jugador de participar en una Copa del Mundo. Además, el delantero sevillista (al igual que Ejuke) es consciente de que cuenta con opciones de formar parte del equipo que compita con su selección en la Copa de África. Este torneo se celebrará entre finales de diciembre y mediados de enero y podría mantener a ambos futbolistas fuera de los planes de Almeyda durante varios partidos. El entrenador y el presidente reconocieron ayer que la posible ausencia de Akor Adams durante los primeros partidos del año hace que se piense en incorporar a un punta en el mercado invernal.

Cuando el Sevilla regrese a la competición el próximo 24 de noviembre en el RCDE Stadium midiéndose al Espanyol, quedará por delante un mes de competición hasta el parón navideño en el que el equipo nervionense tendrá que afrontar cinco partidos de LaLiga (Espanyol, Valencia y Real Madrid como visitante y Betis y Oviedo como local) y, como mínimo, uno de la Copa del Rey que podrían ser dos en caso de superar la eliminatoria ante el Extremadura. Este mes será decisivo para el Sevilla, para Akor Adams y para Isaac. Que las cifras anotadoras no sean las esperadas puede desequilibrar la balanza en el mercado de fichajes invernal hacia la decisión de incorporar a otro punta pese a que hay otras posiciones que igualmente podrían ser retocadas si hubiera posibilidad.

Tras la victoria ante el Barcelona previa al parón de octubre, en la que tanto Akor Adams como Isaac Romero pudieron marcar, el Sevilla apenas ha conseguido anotar tres goles en LaLiga en los cuatro partidos posteriores. Durante la pausa de octubre el Sevilla era el tercer equipo que más goles anotaba con 15 y ahora, con 18, ha pasado a ser el sexto. Igualmente, de ser el noveno que más goles encajaba con once ahora, tras cuatro partidos, es el quinto con 19. Rubén Vargas ha conseguido hacer dos goles en este periodo y Nemanja Gudelj el restante. El equilibrio que Almeyda busca pasa por mejorar en defensa como resulta evidente, pero también por recuperar el olfato que sus delanteros perdieron en el periodo entre parones.