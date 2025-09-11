Almeyda espera a Suazo: «Retrasamos el entrenamiento por él»

Matías Almeyda intentará que a la segunda sea la vencida. Tras la mala actuación del conjunto de Nervión en su estreno como local ante el Getafe, el técnico argentino quiere brindarle a la afición la primera victoria en casa de la temporada 25-26. Para ello, tratará de contar con los máximos efectivos posibles en el partido de este viernes ante el Elche CF.

En el caso de las últimas incorporaciones como Azpilicueta, Cardoso, Mendy y Alexis, han acumulado varios entrenamientos con el equipo durante el parón de selecciones. Por otra parte, cuatro de los cinco internacionales (Nyland, Vlachodimos, Gudelj y Vargas) se incorporaron al grupo en la sesión de este miércoles.

Con respecto a Suazo, el jugador chileno llega a Sevilla este jueves, para así incorporarse junto al resto del equipo en el último entrenamiento antes del duelo contra el equipo ilicitano. «Retrasamos el entrenamiento para contar con él y estar con todo el plantel fijo. Sé que esos viajes cansan, jugó los dos partidos y le preguntaremos cómo está. Confiaremos en su palabra», respondió Matías Almeyda sobre la disponibilidad del chileno para el encuentro.

En cuanto a las posibles alternativas para el lateral izquierdo, el argentino afirmó que «tenemos soluciones. No sólo César (Azpilicueta), también están Carmona y Oso. Tenemos variantes, pero principalmente esperaré a ver cómo se encuentra Gabi (Suazo)».

Con la novedad de la vuelta a los entrenamientos de Nianzou durante esta semana, el técnico del Sevilla confirmó la disponibilidad del francés para el partido ante el Elche. «Está disponible, veremos para cuántos minutos. Es difícil calcularlo, pero sí está recuperado. Trataremos de administrar esa parte que por ahora no se ha podido lograr de darle una continuidad», dijo sobre el francés, a quien su historial de lesiones lo hace trabajar con cautela.

Además, también se pronunció sobre Castrín, titular en los tres partidos ligueros disputados hasta el momento y que cumplió con lo esperado por el técnico. «Todavía no he tomado decisiones de cómo vamos a enfrentar este partido. estamos esperando a Gabi. Castrín jugó cuando se lesionó Ramón y estaba preparado. Todos tienen que estar en buenas condiciones para cuando les toque y el entrenador les necesite», apuntó el técnico sobre esas oportunidades para los más jóvenes.

