Almeyda: «Los errores, cuando son colectivos, son preocupantes; si son individuales, son corregibles»

El entrenador del Sevilla aseguró que «no perdimos por el penalti» aunque reconoció que «veníamos luchando bastante bien hasta ese momento»

Atlético de Madrid - Sevilla: Nianzou y Marcao desarmaron el plan (3-0)

Matías Almeyda, en el banquillo del Metropolitano
Matías Almeyda, en el banquillo del Metropolitano AFP
Sergio A Ávila

Matías Almeyda atendió a los medios de comunicación tras el partido ante el Atlético de Madrid en el que el Sevilla encadenó tres derrotas consecutivas (3-0). Fue además la derrota más abultada desde que Almeyda es entrenador del equipo nervionense. El ... técnico no quiso mandar un mensaje tras el partido y se limitó a señalar que «el mensaje es trabajo, corregir y cometer menos errores».

