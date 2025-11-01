Almeyda: «Los errores, cuando son colectivos, son preocupantes; si son individuales, son corregibles»

Matías Almeyda atendió a los medios de comunicación tras el partido ante el Atlético de Madrid en el que el Sevilla encadenó tres derrotas consecutivas (3-0). Fue además la derrota más abultada desde que Almeyda es entrenador del equipo nervionense. El ... técnico no quiso mandar un mensaje tras el partido y se limitó a señalar que «el mensaje es trabajo, corregir y cometer menos errores».

«No perdimos por el penalti. El análisis es otro. El primer tiempo estuvo bien equiparado con un rival fortísimo, totalmente competitivo y lleno de campeones del mundo, con un gran staff técnico. Veníamos luchando bastante bien hasta el penal. Después, cuando este equipo se pone en ventaja, es difícil remontarlo. De lo otro no hablo», comentó Almeyda que recordó que su equipo es al que más penaltis le lanzan y el que más amarillas recibe.

«Muchas veces los errores, cuando son colectivos, son preocupantes; si son individuales, son corregibles», continuó diciendo. «El fútbol se maneja con detalles. Dentro del área es complicado. Lo puedes hablar y define partidos. ¿Qué se puede decir? Nada. Nada. Hay que seguir trabajando y mejorando. La realidad es cuando te ves ante estos equipos, que no perdonan. Por eso están donde están y tienen la calidad que tiene. La concentración tiene que ser al 200% y el margen de error es muy mínimo, porque estábamos en partido. Después se complica, se hace muy difícil», indicaba.

El de este sábado fue el primer duelo en el que el Sevilla no consiguió anotar y Almeyda apuntó hacia la falta de puntería recordando que «ellos tienen 16 tiros y 10 a portería, nosotros tiramos dos a portería de 10». «Al final, es la puntería y tratar de embocar la portería. Desde ahí suceden cosas. No vi superioridad en tiros para lo que son los dos equipos. Tuvimos la de Rubén. Sí me detengo a ver números, son buenos. El resultado no lo marcan los números: más pases, más tenencia... Entonces, hay que seguir trabajando», reflexionaba.

Por último, con respecto a la sustitución al descanso de César Azpilicueta reconoció que «sintió una mini-molestia». «Teníamos un plan. Es fundamental para nosotros. Es el que lleva la voz en la cancha. Será casualidad, pero cada vez que no está, perdemos. Aplica su experiencia, sus ganas... Teníamos un plan: modificar el sistema, si el partido iba así, porque había tres jugadores que venían de lesiones. Vamos arreglándonos en la medida que podemos. Son realidades. Surgió ese cambio efectivo porque ellos tenían dos delanteros y en el mano a mano son rápidos, hábiles. Necesitábamos un líbero y por eso entró Nianzou. La salida de César fue por necesidad», argumentó.