Almeyda: «Era muy importante ganar, hacerlo en casa y que no nos marcaran»

El argentino, sonriente en sala de prensa, mostraba su satisfacción con «la entrega» del equipo y ponía a Peque como ejemplo: «Es el prototipo de jugador que queremos en esta etapa en el Sevilla»

Almeyda traslada unas instrucciones a Carmona en el primer tiempo del Sevilla - Osasuna
La cara es el espejo del alma y la de Matías Almeyda, tras la victoria sobre el Osasuna, reflejaba su satisfacción por el resultado y por haberse quitado un peso de encima tras el triple balde de agua helada que supusieron los tres últimos reveses. « ... Era muy importante volver al triunfo, que no nos marcaran y ganar en casa porque veníamos de tres derrotas. Hay muchas cosas buenas con el resultado y otras futbolísticas que seguir mejorando», arrancaba el argentino en sala de prensa.

