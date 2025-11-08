Almeyda: «Era muy importante ganar, hacerlo en casa y que no nos marcaran»

La cara es el espejo del alma y la de Matías Almeyda, tras la victoria sobre el Osasuna, reflejaba su satisfacción por el resultado y por haberse quitado un peso de encima tras el triple balde de agua helada que supusieron los tres últimos reveses. « ... Era muy importante volver al triunfo, que no nos marcaran y ganar en casa porque veníamos de tres derrotas. Hay muchas cosas buenas con el resultado y otras futbolísticas que seguir mejorando», arrancaba el argentino en sala de prensa.

Que el equipo apenas produjera nada en el primer tiempo lo explicó con un ejemplo que recordó a Joaquín Caparrós: «Esto es como la sábana corta. Cuando la tienes corta en la cama, te destapas los pies o por arriba. Con el cambio de sistema reforzamos la fase defensiva. Teníamos seguridad, pero nos faltaba profundidad. En los últimos diez minutos cambiamos el sistema, corregimos en el descanso y volvimos a jugar de otra manera, provocando por fuera, siendo algo más ofensivos. Vamos trabajando con esta necesidad de sumar puntos», apuntó.

Ahondando en esa lectura, se le preguntó si pensaba que el equipo estuvo atenazado en el primer periodo fruto de los últimos resultados. «Fueron de a poco y creo que tenían buena respuesta del público. Apoyaba -destacó Almeyda-. Cuando vienes de tres derrotas, no es tan fácil. En la cabeza siempre algo pasa, poder equivocarse, por eso le doy valor a este triunfo. Es importante que crean en ellos mismos y que crean que pueden dar más. Llevamos dos triunfos en casa y vamos a seguir. Hay cosas buenas y otras a mejorar. Vamos en un proceso de recuperación para tener puntos y luego lanzarse a otras cosas», señalaba el azuleño en una lectura muy mesurada de los puntos amarrados.

Sonreía Almeyda por el regreso a la victoria y todo lo que se ha sufrido desde la derrota con el Mallorca. «Todo cuesta, pero en la vida y el futbol es así. Hay gente que lo lleva de una manera y otros vivimos a flor de piel. Entreno como jugaba. Si pierdo, mi cara es extraña; si gano, me pongo muy feliz. Creo que los triunfos dan muchas cosas lindas. Soy consciente pero sé que este equipo tiene que seguir creciendo y mejorando. Pero hoy salimos a comer», dijo en tono distendido. Y no le dio importancia a que el técnico del Osasuna calificase de injusta la victoria sevillista: «Son opiniones. Yo las respeto», zanjó.

«Nos vamos con un triunfo y otras veces también. Hay que seguir trabajando, habrá días libres y enfocado en todo lo que viene. Esto es largo. Hay que lograr entre todos que este Sevilla acabe lo más arriba posible. Vamos a darle una vuelta, a cambiar sistemas... vamos a por más», respondía cuando se le cuestionó por cómo afrontará este parón de selecciones tras la victoria sumada este sábado.

Y cuando se le cuestionó por el partido de Vargas sacó a relucir, dándole su sitio al autor del gol, el partido de Peque. «Rubén ofrece mucho en la cancha, pero me gustó la ovación que recibió Peque. Fue el mejor del partido. Tenía cara rara cuando llegué porque pensaba que no iba a ser tenido en cuenta y yo le demostré que trato a todos por igual. Lo viene demostrando, viene creciendo y hoy me encantó cómo jugó. Tenía espíritu de combate de gambetear, correr más, ocasionar faltas... me gusta cuando salen cansados del campo. Lo dieron todo. La ovación fue justa. Me pone feliz por él, porque trabaja».

Ve al vestuario unido y eso le transmite buenas vibraciones. «Estoy muy feliz acá. Uno, que ha sido futbolista, sabe cuándo hay un vestuario que está bien, enérgico, que se apoyan entre ellos. Soy un entrenador que les da cariño, que acepta errores tratando corregir y que hace entender que todos son importantes. Ganamos y perdemos todos. Ver a futbolistas como Peque me pone contento por él. Ha entregado todo. Hablé bastante con él y la ovación de la gente es muy justa, emociona. Peque hizo un partido completísimo: gambeteó recuperó, dejó el alma... Es el prototipo de jugador que queremos tener en esta etapa del Sevilla».

Almeyda, con todo, mantiene los pies en la tierra y ahí quiere seguir. Así lo explica, con pragmatismo, si le menciona la palabra Europa. «En la vida hay que vivir con realidades. El tiempo dirá para qué está el equipo. Si hoy perdemos, la pregunta era al revés. No estamos para eso. Hay una gran diferencia con otros clubes, pero estamos en esa búsqueda. Tenemos que ser más competitivos agresivos en la parte final... Hay números que están bien, otros que han bajado... eso va marcando la realidad del equipo. Las victorias dan tranquilidad para saber que se puede. Lo que voy notando es que van creyendo en ellos mismos cada día más, como el segundo tiempo de Juanlu. Si no creen en ellos, es difícil cambiar mentalidades futbolísticas», subrayaba el técnico sevillista. Sobre el derbi de final de mes dijo que «hay un partido antes y no podemos desenfocarnos de los partidos que vienen. Ya llegará esa semana y la disfrutaremos con muchas ganas».