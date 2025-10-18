Suscríbete a
Sevilla - Mallorca

Almeyda: «Equipos como nosotros no pueden perdonar»

El técnico argentino recalcó los errores que les costaron a los suyos los puntos ante el Mallorca

Almeyda da instrucciones a los suyos durante el Sevilla - Mallorca
Raúl Doblado / ABC
Álvaro Galván

Toda la inercia adquirida con las dos últimas victorias en LaLiga se deshizo con la derrota frente al Mallorca. Y es que al Sevilla, como en muchas otras ocasiones, le pasaron factura los errores defensivos, algo que el propio Matías Almeyda ... no escondió al hacer un primer análisis del choque: «Nos pusimos en ventaja, el partido estaba bien. Estábamos encontrándonos, sin dejar crecer al rival. Tuvimos la posibilidad de irnos en ventaja tras le primer tiempo. En el fútbol, equipos como nosotros no pueden perdonar. El rival mantenía su estructura, estaba bien armado. Creo que en el segundo tiempo cometimos muchos errores. Esto habla de la realidad, la que hablé en el partido pasado y durante la semana», expresó el entrenador.

