Almeyda: «El equipo entrena para jugar como en el segundo tiempo»

El Sevilla se estrenó con derrota ante el Athletic Club en LaLiga 25-26. El equipo nervionense supo reaccionar al 2-0 con el que el partido se había ido al descanso y empató el duelo en la segunda mitad. No obstante, Robert Navarro lograría hacer el tercero para los locales y propiciar que los puntos se quedaran en Bilbao. Matías Almeyda se estrenó en partido oficial con el Sevilla y alabó el nivel ofrecido por su equipo en la segunda mitad a la vez que se mostró exigente tal y como lo hiciera en la rueda de prensa previa al partido.

«Está claro que el partido está dividido en dos. Un primer tiempo donde no lo hicimos bien desde muchos aspectos. Y el segundo tiempo, el equipo que queremos ver.El equipo que entrena para jugar así. Entonces, creo que esa confianza que tuvieron en el segundo tiempo es el camino que tenemos que seguir. Por momentos, se nos vio muy bien. Y, por momentos, en el primer tiempo, no estábamos en el juego. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es lo del segundo tiempo», comenzó analizando el argentino que abundó luego en ello destacando la «actitud, movilidad, agresividad deportiva, tenencia de balón, combinaciones, llegadas a gol con claridad por intermedio del juego» que su equipo lució tras el descanso aunque lamentando que los pequeños detalles definan el partido.

Además, Almeyda se mostró deseoso de reunirse con la afición sevillista la próxima semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán: «Nosotros deseamos jugar en nuestro campo. Con la actitud del segundo tiempo, sé que es el Sevilla que quieren. Más allá del resultado, esa es la entrega. Iremos en esa búsqueda para jugar juntos. La idea es contagiarlos para que ellos nos empujen también y nos den esa motivación que necesitamos», comentó el azuleño.

Almeyda, que no quiso pronunciarse sobre el polémico penalti señalado a Juanlu, indicó también lo siguiente: «Llevamos un mes juntos. Tienen predisposición. Si hubiésemos logrado el empate, era un golpe fuerte, pero debe seguir siéndolo, porque esto es el camino. Esto es lo que pretendemos como equipo. Tenemos buenos jugadores, pero tenemos que corregir cosas. Trabajo».

Además, en cuanto a las posiciones a reforzar, Almeyda evitó pronunciarse señalando que «hay que analizarlo bien, porque ser específicos ahora no es ideal».