Almeyda y el entrenamiento invisible para hacer grupo

La plantilla está llevando a cabo jornadas de convivencia por iniciativa de su entrenador

El plan de Almeyda ante la Real: la duda entre la defensa de cuatro o cinco

Manuel Gómez
Candela Vázquez

El objetivo principal de Matías Almeyda en el Sevilla FC no es un secreto para nadie: hacer grupo. El propio entrenador lo ha repetido continuamente desde que llegó al club de Nervión y es un trabajo que, poco a poco, se va viendo ... desde fuera. También deportivamente se está notando la mano del argentino, que ha sacado jugo a un grupo que, a priori, generaba muchas dudas. Aún queda mucha competición por delante, pero la realidad es que esta temporada se puede ver un equipo más competitivo, que ha logrado conectar con su afición a través de su juego y su lucha.

