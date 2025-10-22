Almeyda y el entrenamiento invisible para hacer grupo

El objetivo principal de Matías Almeyda en el Sevilla FC no es un secreto para nadie: hacer grupo. El propio entrenador lo ha repetido continuamente desde que llegó al club de Nervión y es un trabajo que, poco a poco, se va viendo ... desde fuera. También deportivamente se está notando la mano del argentino, que ha sacado jugo a un grupo que, a priori, generaba muchas dudas. Aún queda mucha competición por delante, pero la realidad es que esta temporada se puede ver un equipo más competitivo, que ha logrado conectar con su afición a través de su juego y su lucha.

No sólo son sensaciones, los datos así lo confirman, puesto que el Sevilla FC ha logrado sumar 13 puntos en 9 partidos. Siendo el mejor comienzo del equipo de las últimas tres temporadas. Cierto es que el grupo sigue generando dudas y su situación es delicada, pero la confianza actual en el técnico sevillista es plena.

Además de entrenar sobre el terreno de juego, Matías Almeyda y su cuerpo técnico están promoviendo actividades que hagan grupo. Ya se habló del asado que llevó a cabo el azuleño, pero no sólo se ha quedado en eso. De hecho, durante el primer parón internacional, plantilla, staff y dirigentes tuvieron una jornada de convivencia en la Yeguada de la Escalera, en Fuentes de Andalucía. Allí, todos pudieron conocer las instalaciones y el trabajo de una de las yeguadas más antiguas del país.

De esta forma, los jugadores convivieron en una jornada distendida y, además, pudieron conocer más en profundidad tradiciones típicas de la provincia sevillana. Precisamente, Almeyda ya contó en una rueda de prensa que la intención de este tipo de eventos también es la de conocer más en profundidad la cultura de las diferentes nacionalidades que conviven en el vestuario: «Cocino asado, me gusta, pero tiene un significado. No es solamente el cocinar, es el haber pensado en alguien, el grupo. Los grupos tienen que vivir momentos juntos, la pretemporada la hicimos acá y eso te ayuda que estén juntos. Hay muchas nacionalidades. Me interesa que se conozcan entre ellos realmente, a ver qué familia tienen, como viven, qué se come en Nigeria, en Argentina, sabemos qué se come en España».

Para el cuerpo técnico, este tipo de prácticas es un entrenamiento invisible con el que se persigue mejorar como grupo y evolucionar así también en lo deportivo. El plano psicológico es uno de los factores en el que más se está trabajando desde este verano. Tras acumular tres temporadas de declive deportivo, el plantel sevillista se ha quedado muy tocado ante la falta de resultados.

Además de ganar con más facilidad, el actual staff blanquirrojo está creando una hermandad dentro del vestuario, que se pondrá a prueba cuando haya un bache en el largo camino de este curso.