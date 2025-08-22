Almeyda diseña un plan específico para evitar las recaídas de Nianzou

Tanguy Nianzou regresó a los entrenamientos del Sevilla augurando una «gran temporada» para él y sus compañeros. Sobre todo debe estar enfocado el central francés en encontrar esa regularidad en su juego de cara a devolver sobre el campo el dudoso honor de ser el futbolista de toda la plantilla con un mayor salario, que al sumarlo a la amortización pendiente anual se dispara hasta casi los 13 millones por temporada. Un precio inasumible para un club que quiere situar su techo de gasto en plantilla en los 80 kilos. Un pedazo de tarta que Nianzou acapara sólo para él. Y eso que el Sevilla lo ha movido en el mercado y le ha pedido a su vez un esfuerzo para encontrar una solución a su enquistada situación, siendo el entorno del jugador el que en ningún momento ha dado su brazo a torcer en este sentido.

Por tanto, Matías Almeyda se encuentra, como otros tantos entrenadores anteriormente, con la patata caliente de sacarle rendimiento a un profesional que se ha perdido más partidos por lesión de los que ha disputado en tres temporadas completas en Nervión, desde que llegase en el verano de 2022 con Julen Lopetegui en el banquillo. Un problema muscular recurrente en el muslo de su pierna derecha le deja en fuera de juego cada vez que acumula esfuerzos. El entrenador argentino busca una solución.

Y desde su punto de vista para por la disciplina del propio Nianzou. Almeyda y su cuerpo técnico, comenzando por el preparador físico Guido Bonini, están preparando un plan específico para el defensor, que va desde ejercicios específicos para fortalecer esa zona de su cuerpo hasta una alimentación distinta para desinflamar la zona. De hecho, el entrenador ya le dijo a su llegada al Sevilla, en uno de los primeros entrenamientos y antes de que cayese lesionado para mes y medio, que debía perder grasa del cuádriceps. Que debía trabajar en estar más fino, lo que le evitaría el reincidente problema en el muslo.

Nadie en Nervión espera a estas alturas que el rendimiento de Nianzou ayude a olvidar el tremendo desembolso que se debe hacer anualmente con él, pero consideran igualmente que de la mano de un entrenador que esté en el día a día cerca del jugador sean capaces de encontrar la solución a su problema físico y que al menos pueda aportar algo sobre la hierba. El Sevilla va a contratar a un sustituto de Loïc Badé. No serán ni Nianzou ni Marcao, aunque se espera que ambos, si han declinado la posibilidad de salir, al menos aporten en el terreno de juego.