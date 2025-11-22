Almeyda, entre el dibujo y las piezas: no ha repetido once en 12 jornadas

Este fin de semana regresa el fútbol de clubes tras el último parón internacional del año, pero el Sevilla FC tendrá que esperar hasta el lunes para disputar su encuentro ante el Espanyol. Una jornada tardía, que le ha venido de perlas a ... Matías Almeyda, el cual está viendo cómo va día a día recuperando efectivos para encarar este último tramo del año con toda la ayuda posible.

Un mes de competición antes de llegar a las fiestas navideñas, en el que el técnico argentino tiene en su mano la tranquilidad, esa que tanto se valora, sobre todo si estás en un proceso de venta de la propiedad. Antonio Cordón aseguró esta semana que Almeyda sería entrenador del Sevilla durante «muchos años», pero hay que recordar que un cúmulo de tropiezos, con derbi de por medio, desbarata todos los planes cocinados desde la tranquilidad del verano.

Entretanto, el técnico sevillista sigue buscando su alineación ideal, aunque las lesiones no le están permitiendo tener una continuidad en los onces que coloca sobre la hierba, además de las habituales pruebas que necesita realizar, tratando de conocer a fondo a cada profesional que está en su vestuario. Ya es habitual que en el Sevilla haya tramos largos con numerosas ausencias por temas físicos, desde el club admiten que es un asunto que preocupa, ya que lastra el rendimiento del equipo. De hecho, Almeyda no ha podido repetir ni una alineación inicial en las 12 jornadas que se han disputado, aunque no siempre ha sido el estado físico el que ha determinado el cambio de dibujo.

El Sevilla no repite once desde que García Pimienta usó a los mismos hombres de San Sebastián ante el Athletic Club

No obstante, el argentino sigue investigando la fórmula más propicia para sacar el máximo partido a su nómina de jugadores, a expensas de que Cordón pueda hacer encaje de bolillos y le pueda traer alguna pieza más que ayude a cumplir con el objetivo de forma más desahogada.

Este problema no es exclusivo de Almeyda, puesto que García Pimienta sólo repitió alineación una vez en los meses que ocupó el banquillo sevillista y fue el pasado mes de marzo. El catalán usó el mismo equipo que ganó en San Sebastián a la Real Sociedad para el duelo ante el Athletic Club en casa, pero el experimento no le resultó positivo. Y es que el Sevilla cayó por 0-1 con el mismo once. Una primera derrota, que derivó en tres más y, en consecuencia, Pimienta terminó siendo destituido del cargo.

Estado de la enfermería

Volviendo a esta temporada, las primeras jornadas de Almeyda en el Sevilla estuvieron marcadas por la falta de inscripciones, por lo que no se puede esperar que el técnico no hiciera probaturas. Además, a partir de la jornada 5, el técnico decidió cambiar a su portero fijo tras un mal partido de Nyland ante el Elche en el Sánchez-Pizjuán. Tirando de los jugadores con más minutos de esta temporada, se puede concretar que Carmona, Agoumé, Suazo y Marcao suelen ser fijos e inamovibles en el esquema inicial del entrenador.

Por su parte, los veteranos César Azpilicueta y Alexis Sánchez han jugado todo lo que su físico les ha permitido. Mientras que el navarro ha disputado 498 minutos, siendo titular en siete ocasiones, seis de ellas fueron consecutivas; mientras que Alexis ha acumulado 391 minutos repartidos en diez duelos y con cuatro titularidades para el chileno. Ambos jugadores son piedras angulares para Almeyda, pero el técnico es consciente de los límites que tienen por su edad y los vigila de cerca para que no fuercen más de lo necesario.

La zona más delicada del equipo, el centro del campo, sigue sin tener una continuidad. La falta de efectivos hace que Almeyda tire de lo poco que tiene. La combinación Mendy, Agoumé y Sow ha sido la más repetida por el Pelado, pero lo cierto es que se echa en falta un perfil que reparta el juego y proponga desde el corazón del equipo. Podría haber sido Jordán, pero la incógnita sobre su estado físico tras meses sin pulso competitivo, y los problemas internos que hay en torno a su figura, hacen que sea difícil contemplar este escenario.

Por supuesto, en el ataque, Rubén Vargas es un fijo indiscutible, pero ha tenido multitud de compañeros de baile. Hasta en la punta, tanto Akor (576 minutos) como Isaac (632 minutos) se han repartido las participaciones de una manera más o menos equilibrada.

Y no sólo se trata de un asunto de jugadores, sino que Almeyda ha ido variando el dibujo según el rival o cómo veía a sus propios jugadores, cambiando la defensa de cuatro a cinco jugadores, o mirando también la zona ofensiva, donde ha jugado con mediapunta o sin él. El entrenador está en una clara búsqueda de identidad como equipo. La va encontrando. Ha colocado los cimientos y ahora debe comprobar mediante las pruebas de ensayo y error quiénes valen para la máxima exigencia y con qué jugadores debe apostar para ir a la guerra.

Derbi a la vista

Entre internacionales y lesionados, Almeyda se plantó la semana pasada trabajando con once bajas en el primer equipo. Afortunadamente para él, ayer viernes la enfermería sacó de una tajada a cuatro jugadores. Sobre el césped de la ciudad deportiva pudimos ver a Isaac, Alexis, Agoumé y Cardoso.

Los futbolistas recién incorporados trabajaron junto al grupo durante una parte del entrenamiento, aunque no completaron la sesión por prudencia. Se les está dando una entrada paulatina y, mañana, será el técnico el que decida quién viajará a Barcelona.

Durante esta semana, los futbolistas se han sometido a pruebas de seguimiento para comprobar que sus recuperaciones van en tiempo y forma. De hecho, Alexis ha estado trabajando en los días de descanso para reincorporarse lo antes posible. El derbi sevillano se vislumbra en el horizonte y ningún jugador quiere perdérselo.