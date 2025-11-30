Almeyda: «Cuando en un derbi cometes un error, anímicamente, cualquiera cae»

Bastante dolido, tanto por la derrota en sí como por la forma en la que se produjo, se mostró Matías Almeyda tras caer en el derbi ante el Betis por 0-2. Nada más terminar el choque, en rueda de prensa, el entrenador del ... Sevilla emitió una lectura rápida y con la que consideraba que no se iba a equivocar con respecto al encuentro: «En el primer tiempo estábamos bien, compitiendo de buena manera y encontrando espacios y el control de juego. Llegábamos más por derecha que por izquierda. Si bien no había alguna jugada clara en ofensiva, nos faltaba un poquito, el último pase o tomar una mejor decisión. Entonces, me quedo en el primer tiempo. En el segundo, después de volver a cometer un error, el partido se modifica para mal. Perdimos el orden, el control y entramos en un ida y vuelta que no era lo que habíamos planificado. Obviamente, siempre que hay errores, estamos todos involucrados, pero son demasiados goles recibidos por errores. Esto se habla, se trabaja, se muestran vídeos, se analiza... Insistiremos«.

De forma individual, el técnico fue preguntado por dos futbolistas. Uno de ellos fue Peque, de quien recalcó el rol que tomó durante la segunda parte: «Sabía que el partido iba a tomar otro rumbo, pero teníamos que empatarlo. Veía a Peque un poco más cansado y muy lúcido para definir sus acciones. Consideraba que jugando de un doble contención, que se iba a desprender, íbamos a conseguir un poco más de claridad en el juego. El partido iba a ser de ida y vuelta, pero había que arriesgar. Por eso la búsqueda para no mover al nueve, poner a Isaac, que entrara Alexis y quedara Ejuke por afuera. Que haya gente ofensiva, nuestros jugadores están acostumbrados a defender, no es algo que hicimos por hacer. Peque recupera más pelotas que mucho, más allá de que sea más ofensivos«, expresó, antes de ser muy claro acerca de Isaac y su expulsión. «Son acciones que en esta clase de derbis hay que tratar de evitar. No sé si fue para expulsión o amarilla, pero era evitable«, afirmó.

Otro momento clave de este derbi fue la suspensión temporal del partido por lanzamiento de objetos. Sobre ello, Almeyda admitió que «viví esto por primera vez en mi vida. Quedaban tres minutos y, junto al entrenador del Betis, decíamos (al árbitro) que lo terminara, que se siguiera jugando. Pero hay protocolos que hay que respetar. Si el árbitro tomó esa decisión, sabe por qué la tomó. Creo que se iba a hacer todo más largo. Tuvimos que meternos al vestuario y volver a salir a jugar un derbi«.

Errores que lastran

Con esta son ya cinco las derrotas que registra el Sevilla en los últimos seis partidos, mostrando una versión muy distante de aquel heroico choque en el que venció al Barcelona: «No hablamos más de lo que fue ese partido. Pasó hace muchísimo y no podemos estar recordando algo que pasó hace meses. Nuestro discurso está claro desde el primer día que llegamos. Aquellos que pensaron que, por ese partido, se hablaba de otras situaciones, yo siempre bajé a la realidad. Este equipo está así. Tenemos que ser fuertes para no cometer errores, para competir y que este equipo no sufra lo que sufrió el año pasado. Esa es la realidad del Sevilla. Entonces, cuanto más sepamos la realidad entre todos, más claro va a ser de acá al futuro. Y saber qué se está jugando«. En este sentido, el argentino siguió argumentando que »me molesta perder por errores. El día que un equipo me supere, que haga diez toques y haga gol, diré que es un problema de equipo. Así que el análisis que hago no es para defender o perjudicar, sino que hablo de una realidad. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Muchas veces son acciones y toma de decisiones. La acción del primer gol tenía una solución, que era dársela al portero y se acabó todo. También hay que estar en al mente y cuerpo de los jugadores. Sé que no lo quieren hacer. Lamentablemente, por cada error grosero que tenemos, sacamos de centro. En eso no hay defensa. Luego, es seguir insistiendo, recuperar a gente de fuera que son importantes y sin excusas. Veamos la realidad. Yo la estoy viendo desde el primer día que asumí acá. Este equipo va a luchar hasta el final y lo va a tener que hacer. Esa es la idea de la que hay que ser consciente. El que está para luchar, estará; el que no, levantará la mano y saldrá«.

A la pregunta de qué supone perder un derbi desde el punto de vista emocional, el preparador sevillista fue claro al decir que «tristeza pura. Dolor. He jugado derbis y los he dirigido; trato de entregar todo lo que tengo. Vengo preparando este partido desde hace mucho tiempo, en silencio porque no lo quería hablar, pero lo venía estudiando y analizando. Visto el primer tiempo, venía dándose como pensaba. Después, se modifica todo. Había mucha ilusión por poder sacar un buen resultado, sobre todo por nuestra afición. Por algo se dan las cosas y en la vida he aprendido a aceptar. Si fuese todo como uno desea sería muy fácil. Hay que seguir luchando«.

Al hilo de lo anterior, obre cómo se desarrolló el choque durante la segunda mitad, Almeyda insistió de nuevo en que «la idea no era hacer el partido de ida y vuelta porque lo hablamos exactamente así. El ida y vuelta beneficiaba al rival por capacidad, velocidad y características ofensivas. Debíamos tener el control, combinar por los costados. Teníamos algunos movimientos de los laterales que en el primer tiempo mantuvimos; eso se llama orden y disciplina. Cuando se pierde, se convierten los partidos en un ida y vuelta, y eso va a beneficiar a quien mejor características tiene. No hay muchas vueltas que darle. Después de ese error, el partido se modifica y es muy difícil reponerse cuando hay tantos errores. Cuando en un derbi cometes un error, anímicamente, cualquier cae. Entras en la desesperación de querer mostrar amor y pasión sin pensar. Eso te lleva a no jugar a lo que planificaste«. Sin embargo, acerca de una solución a tantos errores, el técnico reconoció que es una cuestión »difícil de contestar. En principio, tengo un pensamiento que no puedo expresar. No debo y no quiero. Me queda la otra respuesta, que es insistir; mostrando el error, entrenando el error y practicando el error. Si se siguen cometiendo... No tengo respuesta. O es el entrenador o son errores individuales groseros. Si supiese cuál es la solución ya la hubiese tomado. Y de tantos goles que nos hicieron con errores de todo tipo, hubiese evitado y tendríamos muchos más puntos«.

Por último, acerca de cómo fue enloqueciéndose el ritmo del encuentro a partir del primer gol del Betis, pese a que aún quedaba tiempo por delante, Almeyda dijo que «los cambios los volvería a hacer, era el momento de contrarrestar un resultado adverso. Ya expliqué antes del partido que tenemos jugadores que no están para jugar 90 minutos, entonces voy variando con respecto a eso. A nuestro equipo no le sobran muchas cosas, así que tenemos que partir de ahí para tener un ritmo parecido durante los 90 minutos. De ahí los cambios que voy haciendo, para mantener energía, potencia, velocidad... Y donde veo que empieza a bajar, empiezo a modificar. Después del primer gol de ellos veo que hay un descontrol. Los que entran debían seguir el camino del primer tiempo, pero hay un desorden después del primer gol«.