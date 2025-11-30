Suscríbete a
+Nervión

Almeyda: «Cuando en un derbi cometes un error, anímicamente, cualquiera cae»

El argentino fue muy crítico con los fallos que tanto perjudican a su equipo en los partidos

Sevilla FC - Real Betis: La falta de calidad y los errores defensivos también condenan al Sevilla en otro derbi interminable (0-2)

El acta de Munuera Montero relata la advertencia de suspensión del derbi Sevilla - Betis

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Almeyda saluda a Pellegrini instantes antes del inicio del derbi Sevilla - Betis
Almeyda saluda a Pellegrini instantes antes del inicio del derbi Sevilla - Betis AFP
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Bastante dolido, tanto por la derrota en sí como por la forma en la que se produjo, se mostró Matías Almeyda tras caer en el derbi ante el Betis por 0-2. Nada más terminar el choque, en rueda de prensa, el entrenador del ... Sevilla emitió una lectura rápida y con la que consideraba que no se iba a equivocar con respecto al encuentro: «En el primer tiempo estábamos bien, compitiendo de buena manera y encontrando espacios y el control de juego. Llegábamos más por derecha que por izquierda. Si bien no había alguna jugada clara en ofensiva, nos faltaba un poquito, el último pase o tomar una mejor decisión. Entonces, me quedo en el primer tiempo. En el segundo, después de volver a cometer un error, el partido se modifica para mal. Perdimos el orden, el control y entramos en un ida y vuelta que no era lo que habíamos planificado. Obviamente, siempre que hay errores, estamos todos involucrados, pero son demasiados goles recibidos por errores. Esto se habla, se trabaja, se muestran vídeos, se analiza... Insistiremos«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app