Suscríbete a
+Nervión

Almeyda: «Demasiados regalos en un fútbol que no te lo permite»

El entrenador del Sevilla, cabizbajo, se mostró crítico con los errores que le cuestan puntos a su equipo

El Sevilla se enreda con el arbitraje y su inoperancia y Oyarzabal lo remata (2-1)

Matías Almeyda, en el banquillo del Reale Arena
Matías Almeyda, en el banquillo del Reale Arena AFP
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No fue precisamente extensa la rueda de prensa que Matías Almeyda ofreció una vez consumada la derrota de su equipo en el Reale Arena en la noche de ayer. Visiblemente dolido por ese varapalo, el técnico comenció su comparecencia emitiendo su valoración del choque: «El ... primer tiempo fue parejo; las diferencias se marcan por un error grande nuestro. En el segundo tiempo jugamos un poco mejor de lo que lo hicimos en el primero, más cerca de lo que buscábamos. Somos conscientes de todo, de cada paso que damos tanto adelante como para atrás. Hay que seguir», indicó.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app