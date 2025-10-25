Almeyda: «Demasiados regalos en un fútbol que no te lo permite»

No fue precisamente extensa la rueda de prensa que Matías Almeyda ofreció una vez consumada la derrota de su equipo en el Reale Arena en la noche de ayer. Visiblemente dolido por ese varapalo, el técnico comenció su comparecencia emitiendo su valoración del choque: «El ... primer tiempo fue parejo; las diferencias se marcan por un error grande nuestro. En el segundo tiempo jugamos un poco mejor de lo que lo hicimos en el primero, más cerca de lo que buscábamos. Somos conscientes de todo, de cada paso que damos tanto adelante como para atrás. Hay que seguir», indicó.

Asimismo, el argentino se refirió a un choque igualado en el que, más que la calidad de la Real Sociedad, lo que terminó decantando el resultado fueron los fallos del Sevilla. «El partido fue parejo, pero los errores nos están condicionando mucho. Si cuento todos los goles que hemos recibido, y los puedo enumerar, son por errores muy graves para defender una posesión, que es lo que buscábamos. Demasiados regalos en un fútbol que no te lo permite y en el que nadie te regala nada. Entramos bien en el partido; la primera acción ya marcaba que estábamos en el juego. Después, empezamos a resbalar, a estar imprecisos, a equivocarnos en pases... Pero no fue que el rival no superara, sino que estaba parejo. La perdía uno, la perdía el otro, muchas ganas, poca claridad... El segundo gol condiciona bastante. Es insistir en todo esto, sabiendo que no estamos en condiciones de regalar tantas cosas fáciles», expresó el preparador sevillista.

Por último, sobre la jugada del penalti que cometió Fábio Cardoso, indicó que «no me gusta mucho hablar de este tipo de situaciones. La tengo que ver mejor. Prefiero no opinar».