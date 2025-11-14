Almeyda cuenta con diez futbolistas en el penúltimo entrenamiento de la semana del Sevilla

El Sevilla ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana, de nuevo marcado por las numerosas ausencias con las que cuenta Matías Almeyda. Apenas diez futbolistas de la primera plantilla -Álvaro Fernández, José Ángel Carmona, Juanlu, Ramón Martínez, Kike Salas, Mendy, Joan Jordán, ... Januzaj, Alfon y Peque- están a disposición del técnico, que este sábado realizará la última sesión.

«No me gustan los parones, no nos benefician. Se nos van casi todos los futbolistas», lamentó el propio Almeyda el pasado miércoles, durante su comparecencia en diferentes medios durante los Premios Blázquez. Hasta la próxima semana, cuando comiencen a regresar los internacionales, Almeyda no podrá contar con más futbolistas, aunque al menos el partido ante el Espanyol se disputa el lunes 24.

También sigue a la espera el entrenador del estado físico de los lesionados. Entre algodones se encuentran Agoumé y Marcao, éste último por una contusión ósea en el tobillo, y también Isaac Romero, quien ya fue baja para el último encuentro ante Osasuna. Azpilicueta y Alexis, por su parte, siguen un plan específico de trabajo con la idea de que puedan estar disponibles para el derbi.

«Esperamos tenerlos a todos. Están en esa rehabilitación rápida, en ese tiempo que puedo puede hacer que se queden fuera. Estamos armando», apuntó Almeyda sobre las recuperaciones de esos dos futbolistas tan importantes en su plan.