Almeyda cuenta con diez futbolistas en el penúltimo entrenamiento de la semana del Sevilla

Con las ausencias de los internacionales y los lesionados, el técnico ha planteado una sesión de trabajo con mucha presencia del balón

El Sevilla de Almeyda vuela por las alas

Samuel Silva

El Sevilla ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana, de nuevo marcado por las numerosas ausencias con las que cuenta Matías Almeyda. Apenas diez futbolistas de la primera plantilla -Álvaro Fernández, José Ángel Carmona, Juanlu, Ramón Martínez, Kike Salas, Mendy, Joan Jordán, ... Januzaj, Alfon y Peque- están a disposición del técnico, que este sábado realizará la última sesión.

