Almeyda convence a Del Nido Carrasco y Cordón mientras busca el favor de Nervión: «No voy a fallar»

Tras dirigir su cuarto entrenamiento como entrenador del Sevilla, Matías Almeyda acudió ayer al Ramón Sánchez-Pizjuán para ser presentado oficialmente como nuevo técnico del cuadro blanquirrojo. El preparador argentino ha firmado por

tres temporadas con el equipo nervionense y asume el ... desafío de reflotar al Sevilla con ilusión y confianza en sus capacidades. Así lo transmitió ante los medios de comunicación el que ya fuera futbolista del equipo blanquirrojo.

«Trataré de aportar mi granito de arena para que este club vuelva a ser lo que están acostumbrados. Creo mucho en la unión, el fútbol es un deporte que se juega de once y no entra en mi cabeza una parte individual. El fútbol ha ido creciendo y se sigue haciendo goles en la portería contraria, pero se ha ido modificando en muchos aspectos», comenzó diciendo Almeyda, que se apoya en sus vivencias en un gran club de su país para mirar hacia el futuro con positivismo. «Creo que son momentos particulares que viven los equipos, sobre todo cuando se acostumbran a ganar. Lo he vivido en carne propia en River Plate, acostumbrado a ganar en su historia, a ganar campeonatos internacionales y locales. Bajaron el rendimiento por diferentes motivos. Noto que el rendimiento acá ha bajado, sobre todo en los dos últimos años por motivos que no los sé porque yo no estuve. Empiezo a contar desde ahora. Todo equipo que se acostumbró a ganar vuelve a ganar. Son baches y es fundamental la unión que nos hemos propuesto entre todos y que volcaremos al grupo de futbolistas, que son los protagonistas», reflexionaba.

El preparador argentino, por otra parte, compartió que «nuestro sueño y deseo es ver a un equipo combativo, que represente la historia del club». «Soy entrenador, exjugador y nunca hice magia. Y si la hice no la detecto. Identificaré a cada futbolista, soy muy respetuoso con lo que paso antes. No me voy a comparar ni a hacer critica. Mi ciclo empezó hace dos días y quiero que mi equipo no se rinda nunca y viva el fútbol con amor y pasión. Hay que corregir los errores propios y de ahí nace el crecimiento. Se va a construir una casa nueva. Arrancaremos por los cimientos, y trataremos de llegar con la casa armada al primer juego», añadió un Almeyda concienciado de que puede perder a futbolistas importantes en el mercado y dispuesto a no poner excusas.

Almeyda además destacó durante su atención a los medios de comunicación la «buena predisposición» que ha encontrado en los futbolistas tras pocas sesiones de entrenamiento y además destacó que aquellos con los que por ahora ha contado son «buenos futbolistas» mostrándose comprensivo con la frustración que han debido sentir al ver cómo los resultados no han ido siendo los deseados en las últimas temporadas. «Una cosa es ver jugadores en vídeo, una cosa es verlos en partidos y otra cosa es verlos entrenando. Una cosa es escucharlos en un reportaje y otra hablar con ellos. De ahí hago un análisis. El que he hecho es con un sistema distinto al que yo uso, pero no me encierro en un sistema. Estos días veremos», comentaba.

Manuel Gómez El impulso y las ganas en la negociación ¿Cómo convenció Almeyda a Cordón y Del Nido Carrasco? Matías Almeyda, durante su presentación Manuel Gómez Antonio Cordón acompañó a Matías Almeyda durante la presentación. El argentino fue preguntado por las negociaciones que desembocaron en la firma de su contrato con el Sevilla y desmintió que se ofreciera al club, tras lo cual reveló que «cuando me dieron la posibilidad, no les deje hablar». «Intenté convencerlos como fuera», añadió Almeyda antes de que Cordón fuera preguntado por aquella conversación y confesara que lo que el técnico, desbordando ilusión, les dijo a él y a Del Nido Carrasco era que «vendría de rodillas de Grecia a Sevilla». «No muchos entrenadores harían esa penitencia», añadió el director deportivo. Ambos son recién llegados a la entidad y asumen el reto de volver a hacer brillar al Sevilla con ganas. «El reto más importante es que te entierren y no puedas salir porque no tienes ni pala. El reto es muy bonito , creo que nos hemos implicado muchas personas y estoy convencido de que la dinámica va a cambiar», comentaría Cordón. Como ya ocurriera durante su presentación hace algunas semanas, el extremeño evitó hablar de nombres propios y reiteró que la mayoría de las operaciones se cerrarán a finales de agosto a la vez que insistió en que ahora se centran en conformar un buen grupo. «Sabemos que hay una situación económica dura y difícil. La conocen los aficionados y la conoce España. Sabemos que hay que apretarse el cinturón. Aquí estamos, nos han contratado para ellos, estamos trabajando y veréis que es lo que ocurre y que nota nos ponéis», indicó. Cordón además señaló que para optimizar el rendimiento de todos los trabajadores dentro del club, «estamos cambiando hábitos y normas». «Vamos caminando. Estamos poniendo el camino para tener esa visión. Llevo más de un mes y estoy viendo buena predisposicion y muchas ganas y compromiso. Todo con energía positiva», concluyó el director deportivo sevillista.

«No voy a fallar»

El delicado momento por el que pasa el Sevilla fuerza a las caras visibles a lanzar mensajes cargados de positividad. No quiere el aficionado sevillista que quienes toman las decisiones les machaquen con discursos de este tipo y más bien aguardan a que cambien los resultados cuanto antes. Sí se les permite, por ahora, este tipo de frases a las caras nuevas. Matías Almeyda quiso mostrarse como un técnico optimista ante la nube negativa que cubre al club y, al ser preguntado por el temor a ser parte de la trituradora de entrenadores en la que se ha convertido la entidad, se rebeló: «¿Y si va bien? Va a ir bien, estoy convencido de eso y por eso estoy aquí. Sé adonde vengo».

El técnico además reivindicó su carrera como entrenador, aunque a la vez reconoció que «sé que tendrán muchas dudas. Amo al fútbol, estudio fútbol. Entiendo y acepto esta incógnita, y los hechos hablarán mal o bien. Más allá de que no he dirigido aún en España, intentaré hacerlo de la mejor manera. Le pongo amor a las cosas y corazón y no voy a fallar. O eso espero.. La situación parece muy complicada y, como yo llegué y estoy oxigenado, creo que con trabajo esto va a salir, soy optimista y creo en que esto va a salir» comentó.

Dejar el pasado atrás

Matías Almeyda se mostró además durante su presentación impresionado por el cambio que ha percibido en el club. Estuvo en la plantilla durante la funesta temporada 96-97 y no quiere que aquella experiencia que no acabó resultando ideal le persiga en esta nueva etapa. «Prefiero no compararme con el jugador. Mi año aquí fue duro, fue un cambio total. En ese momento fui el fichaje más caro en la historia del club. Lo que hacía no se notaba mucho. Pasé de jugar con doble contención a jugar con un contención. Sevilla me abrió las puertas de Europa y tengo un recuerdo más allá de que no pude demostrar nada y viví un año triste. Sevilla es alegre y tiene un clima especial. Espero vivir ese Sevilla de gloria que vivieron ustedes», comentó.