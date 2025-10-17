Almeyda no quiere «experimentos» y contradice a García Pimienta

Matías Almeyda atendió este viernes a los medios de comunicación en la ciudad deportiva del Sevilla. El entrenador argentino valoró la situación en la que llega su equipo al duelo ante el Mallorca de mañana sábado. En el partido que se celebrará ... en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que arrancará a las 14 horas podría volver a tener minutos Juanlu Sánchez, que no ha tenido la oportunidad de jugar en ninguno de los dos últimos partidos.

Teniendo en cuenta que José Ángel Carmona está rindiendo a un gran nivel como lateral derecho, Matías Almeyda fue cuestionado por la posibilidad de poder alinear a Juanlu en otra posición distinta como la de centrocampista. «Hablo con todos los jugadores y trato de tener un diálogo fluido con ellos más allá de si juegan o no juegan. Las decisiones las tomo yo y no siempre son acertadas», comenzó comentando. «He hablado con Juanlu. Es verdad que no ha tenido minutos en estos partidos, pero sigue siendo importante, esto es largo y vamos a necesitar a todos. Hay que mantenerlo, hablarle, que sepa que por más que no juegue lo estoy pensando... pero no lo veo en la mitad de la cancha. No, no. Haría experimentos. Él ha jugado, arriba o abajo en la derecha y por sus características y las del equipo en la mitad de la cancha, buscamos otras características», añadió.

Almeyda no lo ve como García Pimienta

Durante la pasada temporada Xavier García Pimienta, entrenador del equipo hasta el mes de abril, alineó en numerosas ocasiones a Juanlu como centrocampista. El técnico catalán, ahora sin equipo, entendía que el futbolista tenía condiciones para desempeñarse en esa demarcación y el quinteño le dio la razón asegurando que es una posición «a la que estoy acostumbrado» y que «me da la libertad de pisar área». Juanlu acabó la temporada con cinco goles siendo el segundo máximo anotador del equipo tras Lukebakio.

El plan de Matías Almeyda no contempla a Juanlu Sánchez como centrocampista. Sí que ve el argentino al canterano como lateral derecho o en posiciones más delantadas también en ese flanco, pero entiende que tiene futbolistas con características más adecuadas para poder jugar en la medular.