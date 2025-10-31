Almeyda: «Soy consciente de cómo arrancamos y hasta dónde puede llegar este equipo»

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió este viernes a los medios de comunicación antes de que su equipo ponga rumbo a Madrid y se mida al Atlético de Madrid este sábado a partir de las 16.15 horas. El técnico argentino ... pretende que su equipo regrese a la senda de las victorias tras acumular dos derrotas consecutivas ante el Mallorca y la Real Sociedad. Sobre esta mala racha de resultados (interrumpida por la victoria en Copa ante el Toledo, reflexionó en sala de prensa afirmando que «soy consciente de cómo arrancamos y hasta dónde puede llegar el equipo este».

Fue preguntado Almeyda por el posible efecto que tuvo la victoria ante el Barcelona en la mentalidad de la plantilla, y el técnico lanzó el siguiente análisis: «En el interior no. Es como todo. Hablar es gratis y la ilusión también. El día que los cobren tomaríamos pastillas para no soñar y hablaría sólo el millonario. Son cosas que hay que ser conscientes. Todos tenemos ilusiones, pero los hechos hablan por si solos. Vamos en esa búsqueda de cambiar pequeñas cositas e incorporar herramientas. Están desde hace más tiempo acá. Llevan muchas temporadas y después de tantos años ganarle a un equipo tan impoetante como ese día... No viví de eso, estaba muy feliz ese día, pero muy triste después de haber perdido dos partidos. Sé lo que tenemos y como estamos. Soy consciente de cómo arrancamos y hasta dónde puede llegar el equipo este. Estamos trabajando en esto».

Al hilo de esta cuestión, Almeyda también fue cuestionado por lo que puede suponer el mes de noviembre en el que el Sevilla afronta cuatro partidos importantes ante el Atlético de Madrid, el Osasuna, el Espanyol y el Betis. «Desde que empezamos estamos igual, no va a modificar un mes por el rival. Estamos buscando sumar la mayor cantidad de puntos, ser competitivos y cuanto más rápido logremos los puntos que pensamos más tranquilos vamos a estar. Son todo finales porque no nos sobra nada. Tenemos que esforzarnos el triple para competir, se vio en la Copa. Estoy feliz con los jugadores que tengo, lo dejan todo. ¿17 años no gana el Sevilla y digo que este mes es el más importante? Serían todos los anteriores importantes. Asumimos la respnsabilidad con muchísimas ganas de revertir esta historia porque saben el plantel al que vamos a enfrentar», comentó.

Igualmente bromeó Almeyda cuando se le preguntó por la facilidad que ha tenido el Sevilla para anotar en todos los once partidos que se han disputado desde que es entrenador del club («¿para qué lo decís?», comentó entre risas). Los errores defensivos han provocado que el Sevilla no haya podido sacar tanto provecho a esta estadística y sobre ello indicó Almeyda lo siguiente: «Vamos corrigiendo y es verdad que este último tiempo dejamos de atacar tanto por centrarnos en mejorar en defensa. Nos vamos acomodando, ha habido lesiones, estamos en la lucha. Saben que estamos luchando. No es fácil desde que arrancamos, pero hay qe ser real y que la información que le llgue a nuestra gente sea real. Nuestro pesnamiento siempre va a ser ganar. Hemos mejorado cosas y hemos empeorado otras. Si ves todos los goles que hemos recibido , tenemos muchos errores. Seguiremos dandole confianza a nuestros futbolistas que se dejan el alma. Se ponen mal cuando las cosas salen mal. Les valoro. Esperemos que el resultado sea bueno porque todos lo buscamos».

Además, recordó a Diego Armando Maradona tras haber usado sus redes sociales para rememorar su 65 cumpleaños que habría sido el pasado jueves: «¿Copiarle? ¿Qué le vas a copiar? Nada. Para mí fue el mejor pero a parte porque lo conocí como persona. Íbamos por un aeropuerto y conocía a todos los futbolistas, hasta a los que jugaban en Tercera. Siempre se han agarrado de lo bueno o de lo muy malo de Diego. ¿Quien sabe todos los nombres? Nunca echó a un entrenador. Lo amo. Es así. Hablo de él y se me pone la piel... Fue la luz de nuestro fútbol. Fue el mejor y no va a haber otro. Era único. Te daban la tortilla con un papel del aluminio. En vez de darte con una carpeta, tiraban papel y él jugaba. Era lindo verlo, era fútbol en su pureza. Hasta su error era fútbol sin llevarlo a una actuación. Se extraña para el fútbol porque si no esto es muy aburrido. Él le daba ese toquecito».