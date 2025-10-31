Suscríbete a
Almeyda: «Soy consciente de cómo arrancamos y hasta dónde puede llegar este equipo»

El entrenador del Sevilla invitó a ser realistas con el equipo tras las dos derrotas consecutivas en LaLiga

Almeyda, durante un entrenamiento de esta semana
Almeyda, durante un entrenamiento de esta semana
Nacho Pérez

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió este viernes a los medios de comunicación antes de que su equipo ponga rumbo a Madrid y se mida al Atlético de Madrid este sábado a partir de las 16.15 horas. El técnico argentino ... pretende que su equipo regrese a la senda de las victorias tras acumular dos derrotas consecutivas ante el Mallorca y la Real Sociedad. Sobre esta mala racha de resultados (interrumpida por la victoria en Copa ante el Toledo, reflexionó en sala de prensa afirmando que «soy consciente de cómo arrancamos y hasta dónde puede llegar el equipo este».

