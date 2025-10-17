Almeyda: «Si Carmona acelera en lo bueno seguramente crezca aún más como futbolista»

El costado derecho de la defensa del Sevilla FC tiene a día de hoy el nombre propio de José Ángel Carmona. El canterano ha sido titular en seis de los ocho partidos disputados por el equipo sevillista en el campeonato, entre ellos el ... último antes del parón. En el gran triunfo del Sevilla ante el Barcelona (4-1), Carmona marcó el tercer gol de su equipo.

En la víspera del regreso de LaLiga se le ha preguntado al técnico sevillista, Matías Almeyda, por el momento que atraviesa el canterano y su futuro inmediato. «Hablo con todos los jugadores. Trato de tener un diálogo fluido más allá si juegan o no. Lo de Carmona depende mucho de su mentalidad. Si piensa que ya lo logró todo se va a equivocar, se lo dije. Y si acelera en lo bueno que está haciendo seguramente crezca aún más como futbolista. Es mi idea, se le ha transmitido. Valoro su carácter, su personalidad. Se entrena a tope como el resto de compañeros. Es bueno que siga por ese camino«, ha dicho Almeyda en la rueda de prensa ofrecida con motivo del partido ante el Mallorca.

También se ha referido a otro canterano, Juanlu, que ha sido suplente y no ha participado en los dos últimos partidos del equipo sevillista en el campeonato. «He hablado con Juanlu también. Es verdad que en estos últimos partidos no ha tenido minutos pero, como todos, sigue siendo importante. Esto es largo, vamos a necesitar de todos. En cualquier momento le tocará. No lo veo en la mitad de la cancha. Ha jugado por derecha, arriba, abajo», afirma Almeyda.

En la rueda de prensa de este viernes el técnico argentino ha ofrecido detalles sobre la situación de Nianzou recordando que «empezó con el grupo, después sintió una molestia. Tuvimos que retrasar un poco el proceso pero creemos que para el siguiente partido. Deseamos tenerlo para contar dentro de los 23 jugadores».

En cuanto a Jordán, piensa el entrenador sevillista que es una situación «diferente al resto. El último tiempo, en el club que jugó, participaba en la gran mayoría de los partidos pero entrenándose poco por la lesión. Arrancó la pretemporada y se tuvo que operar. Viene de un proceso de mucho tiempo sin poder alcanzar un nivel físico y de tiempos de entrenamientos para estar disponible. Es la primera semana que entrena realmente con el grupo. Va en el proceso de alcanzar el nivel que tienen su compañeros. Trato a todos por igual, si en un momento supera a sus compañeros, a jugar. Es el mejor respeto que le puedo tener a cualquier jugador».