Almeyda: «Si Carmona acelera en lo bueno seguramente crezca aún más como futbolista»

«Depende mucho de su mentalidad», piensa el técnico argentino

Almeyda: «Estamos buscando un camino de identidad propia y conseguir puntos»

Matías Almeyda, durante un entrenamiento del Sevilla
Matías Almeyda, durante un entrenamiento del Sevilla
Juan Arbide

Juan Arbide

El costado derecho de la defensa del Sevilla FC tiene a día de hoy el nombre propio de José Ángel Carmona. El canterano ha sido titular en seis de los ocho partidos disputados por el equipo sevillista en el campeonato, entre ellos el ... último antes del parón. En el gran triunfo del Sevilla ante el Barcelona (4-1), Carmona marcó el tercer gol de su equipo.

