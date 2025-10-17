Almeyda: «Estamos buscando un camino de identidad propia y conseguir puntos»

El Sevilla FC se fue al parón con el gran triunfo ante el Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán y dos semanas después regresa a la competición recibiendo al Mallorca. En la víspera del encuentro ante el equipo balear se le ha ... preguntado al técnico sevillista, Matías Almeyda, por la manera de afrontar la vuelta al campeonato.

«Creo que todos los triunfos siempre traen felicidad. El del último partido trajo mucha por muchos motivos. Por el rival, la manera, porque jugamos bien. Incluso teniendo errores ganamos el partido. Tenemos que seguir por este camino. En realidad son tres puntos y nada más. Ni tan bueno ni tan malo cuando no va, lo dije tras el partido. Estamos buscando un camino de identidad propia y de conseguir puntos«, ha comentado Almeyda en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

Preguntado por la gestión de los elogios recibidos tras el 4-1 en el partido ante el Barcelona, el técnico argentino empezó diciendo que «ojalá que gane siempre y quedar lleno de azúcar...» y a continuación añadió que «no hay que tener miedo a la derrota y tampoco temor al triunfo. Trabajamos para el triunfo. Hay que tener una estabilidad emocional en los dos tipos de resultados. Nuestro objetivo sabemos cuál es. No me subo a ningún carro, tampoco me bajo. Busco un equilibrio para ser coherente«.

En cuanto a la previsión de las temperaturas para la hora del partido ante el Mallorca (14.00), Almeyda ha comentado que «mi mente está en que el equipo vuelva a repetir en muchas partes de los partidos que hemos jugado. Mi opinión no cambia nada. Me da igual». El técnico espera «un partido difícil» y destacó de los futbolistas sevillistas que «los veo muy bien, con los pies sobre la tierra. Un grupo humilde que quiere seguir, que no se quedó en el triunfo ante el Barcelona».