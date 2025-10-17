Suscríbete a
Almeyda: «Estamos buscando un camino de identidad propia y conseguir puntos»

«No hay que tener miedo a la derrota y tampoco temor al triunfo», afirma el entrenador sevillista

Dónde ver Sevilla - Mallorca: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Matías Almeyda, junto a varios futbolistas, en el inicio de un entrenamiento
Matías Almeyda, junto a varios futbolistas, en el inicio de un entrenamiento manuel gómez
Juan Arbide

El Sevilla FC se fue al parón con el gran triunfo ante el Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán y dos semanas después regresa a la competición recibiendo al Mallorca. En la víspera del encuentro ante el equipo balear se le ha ... preguntado al técnico sevillista, Matías Almeyda, por la manera de afrontar la vuelta al campeonato.

