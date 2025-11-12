Suscríbete a
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

Almeyda tiene 14 bajas y tira de la cantera para completar el entrenamiento del Sevilla

El técnico argentino cuenta con catorce ausencias, entre internacionales y jugadores con molestias

Matías Almeyda, el entrenador del consenso y el equilibrio en el Sevilla FC

Samuel Silva

El Sevilla FC completa este miércoles su segundo entrenamiento de esta semana de parón liguero, con una sesión en la que Matías Almeyda ha tenido que tirar de la cantera. Las numerosas ausencias con las que cuenta el entrenador argentino, entre los ocho ... jugadores que se encuentran con sus selecciones y otros seis que presentan distintas molestias, han obligado al técnico a completar el entrenamiento con futbolistas jóvenes.

