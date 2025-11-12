Almeyda tiene 14 bajas y tira de la cantera para completar el entrenamiento del Sevilla

El Sevilla FC completa este miércoles su segundo entrenamiento de esta semana de parón liguero, con una sesión en la que Matías Almeyda ha tenido que tirar de la cantera. Las numerosas ausencias con las que cuenta el entrenador argentino, entre los ocho ... jugadores que se encuentran con sus selecciones y otros seis que presentan distintas molestias, han obligado al técnico a completar el entrenamiento con futbolistas jóvenes.

De la primera plantilla se ha ausentado el brasileño Marcao, quien, tras la acumulación de partidos que está teniendo en esta parte de la temporada, ha realizado un trabajo específico al margen de sus compañeros. Además del central, tampoco se han ejercitado los futbolistas que arrastraban dolencias, como son los casos de Azpilicueta, Cardoso, Agoumé, Alexis Sánchez e Isaac Romero.

Tampoco ha podido contar Almeyda con los ocho internacionales que se han marchado con sus respectivas selecciones. Los porteros Vlachodimos y Nyland, el defensa Suazo, los centrocampistas Gudelj y Sow, y los atacantes Ejuke, Vargas y Akor Adams son los jugadores que en este parón disputarán encuentros con sus respectivas selecciones nacionales.

De esta forma, de la primera plantilla se han ejercitado Álvaro Fernández, José Ángel Carmona, Juanlu, Nianzou, Ramón Martínez, Kike Salas, Mendy, Alfon, Januzaj, Peque y Joan Jordán, que han participado junto a un nutrido grupo de canteranos.