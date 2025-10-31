Suscríbete a
Almeyda, contra el Atlético y la 'maldición' del Sevilla en los grandes campos

El técnico argentino, que ya liquidó al Barça acabando con una mala racha de una década, busca el primer triunfo en liga del Sevilla en el Metropolitano

17 años y 49 partidos han pasado desde la última victoria sevillista en sus visitas ligueras al Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona

Almeyda, al que Simeone quiso como segundo entrenador: historia y anécdotas de dos amigos y triunfadores

Matías Almeyda controla un balón en el entrenamiento de ayer del Sevilla FC
Fran Montes de Oca

Tras su noche copera sin sobresaltos en Toledo, el Sevilla vuelve a LaLiga para afrontar uno de esos desplazamientos que nunca llegan en buen momento: la áspera visita de turno al Atlético del Cholo. El rival, para más inri, anda con la ... flecha para arriba después de su dubitativo comienzo de curso y tiene a toda su artillería disponible a excepción del lesionado Pablo Barrios. Todo lo contrario viene padeciendo el conjunto de Almeyda, que no ha podido contar en las últimas jornadas, por diferentes percances musculares, con sus mejores hombres de cada línea. Sin Azpilicueta, Batista Mendy y Alexis, el Sevilla ha sufrido y perdido. Los dos primeros, además de Nianzou, reaparecieron ayer en los entrenamientos, a sólo dos sesiones de la exigente cita en el feudo del Atlético, donde seguro no estará por sanción este sábado otra pieza fundamental en el esquema del técnico argentino: Lucien Agoumé. Dos derrotas seguidas ante Mallorca en casa (1-3) y Real Sociedad en Anoeta (2-1) encienden algunas alarmas que ya se creían desactivadas y aprietan a los de Nervión en sus planes de querer mirar más hacia arriba que hacia abajo. El Sevilla acude al Metropolitano con menos holgura y más necesidad de la deseada.

