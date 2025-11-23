Almeyda admite preocupación por Nianzou: «Es una pena, porque es un jugador importante»

La nueva lesión de Tanguy Nianzou ha sentado muy mal en el sevillismo, pero también en el club. El central francés no logra tener una continuidad y los servicios médicos del Sevilla no saben ya dar con la tecla para que el jugador ... deje de romperse cada dos por tres.

Así lo ha contado Matías Almeyda, técnico del Sevilla, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Espanyol. El argentino ha reconocido que el central se rompió en el segundo entrenamiento tras el duelo ante el Osasuna y que su situación «ya me excede porque no soy médico, no me da»: «Están analizando para hacer un estudio más específico porque se hacen tantas lesiones en su cuerpo. Es una pena porque es un jugador importante que cuando está en la cancha se le ve bien, es muy joven para tantas lesiones, estamos buscando la manera para ver... No hemos dado con esa continuidad de trabajo aún».

El entrenador ha reconocido que están adaptando los entrenamientos a los diferentes perfiles de jugador que tienen, sobre todo, a los que son sensibles de lesionarse, como el caso de Nianzou o de Alexis Sánchez: «Le cambiamos un montón de ejercicios, lo manejamos desde otro lugar y aún no hemos dado con la clave».

Y ha añadido: «Con Alexis, los doctores vamos manejando el día a día con respecto a las cargas, los cambios de ritmo, el kilometraje... pero es fútbol y yo bajándome de la cama me he desgarrado. Cada físico se manifiesta de diferente manera«.