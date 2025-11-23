Suscríbete a
Almeyda admite preocupación por Nianzou: «Es una pena, porque es un jugador importante»

El entrenador reconoce que están haciéndole nuevos estudios al central para dar con el origen de sus lesiones

Almeyda: «Tenemos prácticamente a todos los jugadores recuperados»

Almeyda admite preocupación por Nianzou: «Es una pena, porque es un jugador importante»
Candela Vázquez

Candela Vázquez

La nueva lesión de Tanguy Nianzou ha sentado muy mal en el sevillismo, pero también en el club. El central francés no logra tener una continuidad y los servicios médicos del Sevilla no saben ya dar con la tecla para que el jugador ... deje de romperse cada dos por tres.

