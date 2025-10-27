Almeyda: «La Copa te da mucho y también te quita mucho»

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió este lunes a los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El argentino analizó cómo llega su equipo al duelo del martes ante el Toledo en la ... primera ronda de la Copa del Rey. Los nervionenses acumulan dos derrotas de forma consecutiva tras haberse visto superados por el Mallorca y la Real Sociedad.

El técnico sevillista aseguró que afronta el estreno en la competición «con alegría en principio». «Son torneos que dan mucho y también quitan mucho. Se deben tomar con una máxima concentración, muchas ganas y son partidos decisivos lo que lo hace atractivo. En las otras ligas que he dirigido he tenido la posibilidad de ganar copas y le doy mucha importancia y el respeto que merece al rival. En un momnento de mi carrera decidí ir a la cuarta división del fútbol argentino y sé lo que sienten esos futbolistas. Es el momento en el que pueden mostrarse. Le doy una importancia grande y respeto», indicaba.

Almeyda reconoció que pondrá sobre el césped del Salto del Caballo un once de garantías en el que habrá futbolistas que no vienen participando tanto, pero que han tenido ya oportunidades durante la temporada. Además, descartó que Agoumé, ausente este lunes en el entrenamiento, vaya a jugar, ya que le darán más tiempo para recuperarse después de un golpe sufrido en el duelo ante la Real Sociedad y teniendo en cuenta que ante el Atlético de Madrid no podrá jugar el próximo sábado.

Además, sobre el estado del césped en el Salto del Caballo, Almeyda seguró no estar preocupado por ello. «No porque creo que ninguno de los jugadores nació jugando al fútbol en un sintético. Jugamos en cualquier lado, arriba de una piedra, en la tierra... Después muchos van tomando que si corto, mojado... Fútbol, once contra once. Tendremos que pensar más para avanzar mejor», indicó.