Puigdemont, a Junts del futuro de la legislatura: «Ha llegado el momento de romper»

Almeyda: «La Copa te da mucho y también te quita mucho»

El técnico argentino descartó que Agoumé vaya a participar y no se mostró preocupado por el estado del césped en el Salto del Caballo

Agoumé trabaja al margen del grupo antes del partido de Copa en Toledo

Matías Almeyda, en la banda, durante el último duelo disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán
Matías Almeyda, en la banda, durante el último duelo disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán Raúl Doblado
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió este lunes a los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El argentino analizó cómo llega su equipo al duelo del martes ante el Toledo en la ... primera ronda de la Copa del Rey. Los nervionenses acumulan dos derrotas de forma consecutiva tras haberse visto superados por el Mallorca y la Real Sociedad.

