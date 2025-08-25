Vargas, única novedad en la lista de Almeyda para el Getafe

Sobre la bocina, el Sevilla FC ha publicado la convocatoria para el partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga. Una lista en la que ya aparece Rubén Vargas después de haber sido inscrito esta mañana, aunque el club hispalense ha esperado hasta última hora para ver si podía inscribir también a algún jugador más.

En la convocatoria de Matías Almeyda para este Sevilla - Getafe también aparecen los canteranos Alberto Flores, Edu Altozano y Miguel Sierra, que se unen a Rafa Romero, Manu Bueno y Catrín, que ya fueron convocados para San Mamés.

Ha quedado fuera de la lista Idumbo, Januzaj y Nianzou, los dos primeros por lesión y el francés por no estar aún disponible para poder jugar tras incorporarse esta semana a los entrenamientos. Por su parte, Djibril Sowtampoco estará ante el Getafe por una lesión leve, a pesar de que ayer pudo trabajar con el grupo.

La lista completa de Almeyda es la siguiente: Nyland, Alberto Flores, Rafa Romero, Carmona, Juanlu, Kike Salas, Marcao, Castrín, Pedrosa, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Miguel Sierra, Edu Altozano, Lukebakio, Vargas, Ejuke, Peque, Isaac y Akor.