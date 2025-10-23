Alineaciones probables del Real Sociedad - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Con la firme idea de resarcirse tras la dolorosa derrota del pasado sábado ante el Mallorca (1-3), el Sevilla FC visita este viernes el Reale Arena para enfrentarse a la Real Sociedad, con motivo de una 10ª jornada de LaLiga ... que inauguran txuri-urdines e hispalenses. Ese encuentro dará comienzo a partir de las 21.00 horas.

Casi un mes después, los de Nervión vuelven a disputar un partido a domicilio. En lo que llevamos de curso, como visitantes, solo perdieron en la primera jornada (3-2 ante el Athletic), mientras que sus tres partidos posteriores lejos del Sánchez-Pizjuán los saldaron con victorias (0-2 al Girona, 1-2 ante el Alavés y 0-1 en Vallecas). Por su parte, el único partido que ha ganado la Real Sociedad hasta ahora ha sido como local (1-0 al Mallorca); en sus otros choques en San Sebastián sumó un empate (2-2 ante el Espanyol) y dos derrotas (1-2 ante el Real Madrid y 0-1 frente al Rayo).

La posible alineación del Sevilla ante la Real Sociedad

El Sevilla llega a este partido en el Reale Arena con serias bajas, como son las de Azpilicueta y Batista Mendy, dos fijos en el once de Matías Almeyda. Asimismo, el técnico seguirá sin poder contar con Nianzou y Jordán, quienes siguen recuperándose de sus respectivas puestas a punto. También sigue fuera de la convocatoria Álvaro Fernández, por decisión técnica. Por el contrario, sí forman parte de la expedición sevillista Alfon y Castrín.

La posible alineación del Sevilla ante la Real Sociedad Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Marcao, Kike Salas, Gabriel Suazo; Gudelj, Agoumé; Alexis Sánchez, Rubén Vargas e Isaac.

Las bajas de Azpilicueta y Batista Mendy condicionarían el once de Almeyda ante la Real Sociedad. Con lo cual, el técnico podría suplir estas ausencias con la inclusión de Kike Salas en la zaga, formando con una defensa de cinco, y de Gudelj en el centro del campo.

La posible alineación de la Real Sociedad ante el Sevilla

La Real Sociedad llega a este choque ante el Sevilla con dos bajas, como son las de Óskarsson y Rupérez. Además, Kubo será duda hasta última hora para Sergio Francisco, debido a unas molestias en el tobillo.

La posible alineación de la Real Sociedad ante el Sevilla Real Sociedad Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Carlos Soler, Yangel Herrera; Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.

El técnico txuri-urdin realizaría pocas modificaciones en el once con respecto al que planteó la pasada jornada en Balaídos ante el Celta. Las novedades serían Carlos Soler en el centro del campo, así como Guedes en banda, en el caso de que Kubo finalmente cause baja.