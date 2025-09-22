Alineaciones probables del Sevilla - Villarreal de LaLiga EA Sports 2025-26: onces y banquillo de suplentes

De nuevo a escena en el Sánchez-Pizjuán, donde tantas dificultades está encontrando para regalarle alegrías a su sufrida afición, el Sevilla FC recibe este martes a uno de los rivales más poderosos de la competición, el Villarreal CF, en encuentro correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports. Apenas ha tenido tiempo el conjunto nervionense de disfrutar de los tres puntos sumados en Vitoria y ya tiene que estar preparado para uno de los partidos más difíciles que afrontará como anfitrión. Lo arbitrará Soto Grado con Pizarro Gómez en el VAR.

Aguerrido y compacto, con carácter y limitando mucho las concesiones al rival, así como afilado en ataque. Así se mostró en Mendizorroza el Sevilla, que no rehuyó la pelea, compitió, mordió y fue mejor que un rival directo al que cuesta mucho vencer en su campo. Esa victoria, la segunda de la temporada (ambas a domicilio), debería marcar el camino de este Sevilla consciente de sus limitaciones que tanta importancia le da al grupo y al que Almeyda trata de exprimir al máximo. El problema lo tiene en casa, donde no arranca: cayó con el Getafe (1-2), tampoco pudo con el Elche (2-2) y ahora recibe a un equipo al que distingue su potencial en ataque y un estilo muy marcado por su entrenador.

El posible once del Sevilla ante el Villarreal

Joan Jordán y Alfon, quien estará unos partidos fuera con un esguince de tobillo, son en principio las únicas bajas del Sevilla. Con el duelo de Vitoria tan reciente, Almeyda podría introducir rotaciones en el once para refrescarlo. Más extraño sería que cambiara el esquema de tres centrales tras un triunfo y para medirse a un rival que juega casi siempre con dos delanteros y futbolistas rápidos en las bandas.

Alineaciones probables del Sevilla FC - Villarreal CF Sevilla FC Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé; Peque, Vargas, Isaac Romero.

En cuanto al posible once del conjunto nervionense, Vlachodimos repetiría en portería, con Azpilicueta, Nianzou y Kike Salas (en lugar de Marcao) en el eje de la defensa. Los carriles, para Juanlu (que entraría por Carmona) y Suazo; y el doble pivote, para Agoumé y Mendy. En ataque, Peque ocuparía el sitio de Alexis Sánchez y, con Vargas, acompañaría a Isaac Romero.

El posible once del Villarreal ante el Sevilla

El Villarreal es tercero con diez puntos de quince posibles, diez goles a favor y cuatro en contra. Equipo de Champions, este verano ha realizado una de las mayores inversiones de su historia en el capítulo de contrataciones con las adquisiciones de Mikautadze (31 millones), Renato Veiga (24) o Moleiro (16). Así ha compensando las pérdidas de Baena, Yéremy Pino o Barry, por los que ha recaudado más de cien millones. Pese a tanto cambio, sigue manteniendo el sello de Marcelino.

Alineaciones probables del Sevilla FC - Villarreal Villarreal CF Luiz Júnior; Alti, Renato Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona; Comesaña, Gueye; Oluwaseyi, Pépé, Buchanan; Mikautadze.

En Nervión presentará varias bajas: Logan Costa, Kambwala, Foyth, Ayoze y Cabanés, todos por lesión. Pau Navarro está ya con la selección sub 20 y son dudas Gerard Moreno y Akhomach. Marcelino podría apostar por un once con Luis Júnior en portería y una línea defensiva formada por Alti, Renato Veiga, Rafa Marín y Sergi Cardona, de derecha a izquierda. El doble pivote sería para Comesaña y Pape Gueye, con Oluwaseyi, Pépé y Buchanan de mediapuntas. Arriba, Mikautadze.