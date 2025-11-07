Alineaciones probables del Sevilla - Osasuna de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Obligado a corregirse y reaccionar, el Sevilla FC debe acercarse a su mejor versión con Almeyda para plantar cara este sábado al Club Atlético Osasuna, un rival directo por la permanencia, al que recibe en el Ramón Sánchez-Pizjuán en partido de ... la 12ª jornada de LaLiga EA Sports con arbitraje de Ortiz Arias y Pizarro Gómez en el VAR. El reloj competitivo se le paró al Sevilla contra el Mallorca, cuando los baleares pusieron el empate. Desde entonces, el equipo ha encajado siete goles más y sólo ha anotado uno, el de Gudelj en Anoeta.

Las bajas han sido evidentemente un hándicap, pero defensivamente se ha mostrado demasiado vulnerable el conjunto nervionense. La lección que deja los tres últimos partidos es evidente: este Sevilla, que jugando un partido perfecto puede tumbar al Barça, no es mejor que nadie si no corre más que los demás, si regala en defensa y si se empeña en un futbol inocuo de cara a la portería rival. Lo prioritario ahora es cortar la sangría defensiva y por eso duda Almeyda entre la defensa de cuatro o volver al esquema de cinco hombres con tres centrales.

El posible once del Sevilla ante el Osasuna

Para esta cita con el Osasuna, el Sevilla pierde por lesión a Isaac, nuevo inquilino de la enfermería con Alexis. Tampoco se han restablecido a tiempo de sus molestias Cardoso ni Agoumé. Con estas cuatro bajas, la lista de convocados ofrecida por Almeyda la integran estos 24 futbolistas: Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores; Carmona, Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Kike Salas, Ramón Martínez, Castrín, Suazo, Oso, Gudelj, Jordán, Sow, Mendy, Manu Bueno, Peque, Ejuke, Vargas, Januzaj, Alfon y Akor Adams. El regreso de Jordán después de muchos meses de baja es, sin duda, la novedad más destacada de la lista.

Alineaciones probables del Sevilla FC - CA Osasuna Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Sow; Vargas, Alfon; Akor Adams.

En cuanto al posible once titular, la portería la ocuparía Vlachodimos, con Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Marcao y Suazo en línea defensiva. El centro del campo sería para Mendy y Sow, ejerciendo de extremos Vargas y Alfon, y Akor Adams de punta. Tiene ante sí el nigeriano otra oportunidad de reivindicarse. Lleva dos goles, pero es verdad que ha pasado desapercibido en muchos partidos.

El posible once del Osasuna ante el Sevilla

El Osasuna, aunque ha cambiado de entrenador y esta campaña está dirigido por Alessio Lisci, mantiene al bloque de las últimas temporadas y es un equipo siempre competitivo y rocoso, difícil de tumbar. El Sevilla, de hecho, no ha podido con él en Nervión en las tres últimas campañas y casi todas sus derrotas se han materializado en marcadores cortos. Budimir, Torró, Rosier e Iker Benito causan baja en el cuadro rojillo, que en Oviedo recuperó para los servicios de Aimar Oroz.

Alineaciones probables del Sevilla FC - CA Osasuna Club Atlético Osasuna Sergio Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Bretones; Moi Gómez, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Raúl García de Haro.

La convocatoria del Osasuna la integran estos jugadores: Sergio Herrera, Aitor Fernández; Juan Cruz, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García, Moi Gómez, Osambela, Raúl García de Haro, Kike Barja, Becker y Víctor Muñoz.

El posible once titular del equipo rojillo lo formarían Sergio Herrera en la portería, con Moncayola, Boyomo, Catena y Bretones en cobertura. Moi Gómez e Iker Muñoz ocuparían el centro del campo, con Oroz de enganche y Raúl de nueve. Víctor Muñoz y Rubén García completarían el ataque jugando de extremos.