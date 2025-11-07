Suscríbete a
+Nervión

Alineaciones probables del Sevilla - Osasuna de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

LALIGA EA SPORTS

Jordán, la gran novedad de una convocatoria de 24 futbolistas en la que no aparecen Cardoso ni Agoumé, que se unen a las bajas de Isaac y Alexis

Dónde ver Sevilla - Osasuna: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Los futbolistas del Sevilla, en el último entrenamiento antes del choque liguero con el Osasuna
Los futbolistas del Sevilla, en el último entrenamiento antes del choque liguero con el Osasuna MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Obligado a corregirse y reaccionar, el Sevilla FC debe acercarse a su mejor versión con Almeyda para plantar cara este sábado al Club Atlético Osasuna, un rival directo por la permanencia, al que recibe en el Ramón Sánchez-Pizjuán en partido de ... la 12ª jornada de LaLiga EA Sports con arbitraje de Ortiz Arias y Pizarro Gómez en el VAR. El reloj competitivo se le paró al Sevilla contra el Mallorca, cuando los baleares pusieron el empate. Desde entonces, el equipo ha encajado siete goles más y sólo ha anotado uno, el de Gudelj en Anoeta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app