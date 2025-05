Alineaciones oficiales del Las Rozas - Sevilla de la Copa del Rey 2024-2025: onces y banquillo de suplentes

El Sevilla FC inicia este miércoles su participación en la Copa de Rey visitando el Municipal Dehesa Navalcarbón para medirse al Las Rozas CF, de Tercera RFEF, en eliminatoria correspondiente a la primera ronda de la competición, que se disputa a partido único y sin VAR. Para el arbitraje de este duelo entre madrileños e hispalenses ha sido designado González Fuertes.

A esta cita en Las Rozas, cerca de las instalaciones de la Ciudad del Fútbol, llega el Sevilla con ese poso de tranquilidad que le han reportado las tres victorias sumadas en las últimas cinco jornadas ligueras. Con un parcial de diez puntos de quince posibles se ha situado en mitad de la tabla. Viene de imponerse al Espanyol, pero lo que este miércoles comienza es otra historia, otra competición en la que se pagan caros los errores y penaliza el exceso de confianza que puede generar enfrentarse a rivales de categorías inferiores como este Las Rozas que jugará la baza de su condición de anfitrión y también la del césped artificial. Debe afrontar el Sevilla el pleito con toda la seriedad que merece la competición si no quiere que se le indigeste la Copa a las primeras de cambio. Competir fuera de casa como lo hizo en San Mamés o en el RCDE Stadium es el camino.

La alineación del Sevilla en Las Rozas

Hasta seis bajas por lesión se le acumulan al Sevilla. El triunfo contra el Espanyol sumó tres más. Las de Nyland, Badé y Nianzou. Es más grave la del portero y de menor consideración parecen los percances de los dos centrales, aunque se perderán este partido y el del domingo en Nervión. Estas tres ausencias se unen a las de Saúl, Suso y Ejuke. La posibilidad de rotar y refrescar el equipo, con tanto lesionado, se reduce, pero no será óbice para que Pimienta haga cambios en el once. En Copa, siempre tiene que haber en el campo siete jugadores con ficha del primer equipo. En cualquier la caso, la convocatoria del Sevilla es amplia y la integran, con mucha presencia canterana, estos 25 futbolistas: Álvaro Fernández, Alberto Flores, Matías Árbol; Pedrosa, Kike Salas, Gudelj, Isaac, Pedro Ortiz, Iheanacho, Lukebakio, Lokonga, Peque, Montiel, Navas, Agoumé, Barco, Sow, Marcao, Juanlu, Idumbo, Manu Bueno, Collado, Carmona, Ramón Martínez e Isra.

Alineaciones oficiales del Las Rozas - Sevilla Sevilla FC Álvaro Fernández; Montiel, Marcao, Ramón Martínez, Barco; Agoumé, Sow; Juanlu, Peque, Idumbo, Iheanacho.

En cuanto al once, Álvaro Fernández estará entre palos, con Marcao y Ramón Martínez en el eje de la defensa y Barco, por la izquierda, con Montiel a la derecha. Pedro Ortiz y Sow estarían en la medular con Peque más adelantado. A un extremo, Navas; al otro, Idumbo; y en punta, Iheanacho. Tendrá otra oportunidad el delantero nigeriano, al que hay que meter en dinámica porque los partidos y las semanas van pasando sin que se integre. Por si acaso, Pimienta se guardará varias bazas de titulares en el banquillo en caso de que el partido se complicara.

La alineación de Las Rozas ante el Sevilla

Las Rozas, por su parte, afronta el partido con el plus de motivación extra de medirse a un equipo de Primera, si bien los madrileños anteponen la Liga y la Copa Federación como objetivos a la Copa del Rey. El conjunto roceño es noveno del Grupo VII de la Tercera RFEF luego de haber sumado tres victorias, tres empates y dos derrotas en ocho jornadas. Un total de doce puntos.

Alineaciones oficiale del Las Rozas - Sevilla Las Rozas Álex Herrero; Alberto Moreno, Luis Enrique, David Gómez, Luis Meseguer; Velasco, Borja Pascual, Quivira, Losada; Lagreca, Joselu.

Jugando en casa esta campaña, los madrileños acreditan una victoria, dos empates y una derrota. Esta última jornada cayeron a domicilio, y de penalti, con el Aravaca (1-0). Suelen repetir en el once el meta Álex Herrera, el lateral derecho Alberto Moreno, el mediocentro Álvaro Escolano y el delantero Santiago Lagreca, que podría estar acompañado de Joselu Cano. Manu González, técnico local, anuncia cambios en el once respecto al partido del pasado fin de semana. Las Rozas suele jugar con cuatro defensas y con dos puntas, aunque no puede descartarse la posibilidad de alguna variante ante la visita del Sevilla.