Alineaciones del Rayo - Sevilla: Ocampos, de lateral, y dos delanteros, Isaac y En-Nesyri

El Sevilla FC se propuso reforzarse en este mercado invernal, con vistas a dotar a su plantel de elementos que ayudasen al equipo a salir de la delicada situación en la que se encuentra en LaLiga. Tras las incorporaciones de Agoumé y Hannibal, además de la subida al primer equipo de Isaac y el cambio de ficha de Kike Salas, el único en llegar el último día fue Alejo Véliz. Ni Bozenik pudo recalar en Nervión, ni el club logró dar salida a Rafa Mir, ni tampoco a otros jugadores que apenas cuentan para el técnico. Contando además las salidas de Fernando, Rakitic y Gattoni, queda un nuevo vestuario conformado por 28 jugadores que, con el mercado ya cerrado, encaran el nuevo compromiso de los hispalenses en la competición doméstica: el choque correspondiente a la 23ª jornada ante el Rayo, en Vallecas, este lunes a las 21.00 horas.

Los de Quique Sánchez Flores tratarán, una vez más, de revertir su mala racha de resultados, que asciende ya a cinco jornadas consecutivas sin sumar de tres (1-0 en el Metropolitano, 0-2 ante el Athletic, 2-3 frente al Alavés, 5-1 en Gerona y 1-1 ante Osasuna). Por su parte, el Rayo venció hace tres jornadas al Getafe (0-2), aunque después cayó ante Las Palmas (0-2) y empató en el Reale Arena (0-0).

La alineación del Sevilla ante el Rayo

Contando salidas y entradas, el mercado invernal del Sevilla se resume en seis movimientos, a los que se suman los cambios de ficha de Isaac y Kike Salas. Con lo cual, se trata de un plantel que cuenta con algunas novedades para lo que resta de temporada, cumpliendo este con la idea que tuvo Víctor Orta de combinar experiencia y juventud en el vestuario. Eso sí, por el momento, no podrá contar Quique Sánchez Flores con su última incorporación, un Alejo Véliz que se está recuperando de una lesión, al igual que Lukebakio, Gudelj, Kike Salas, Lamela, Nianzou y Mariano. Tampoco estarán disponibles Suso, quien vio la roja directa la pasada jornada ante Osasuna, ni Sergio Ramos, quien debe cumplir ciclo de tarjetas. En cambio, tras la eliminación de Marruecos en la Copa África, el preparador madrileño recupera a En-Nesyri. Junto al ariete, la gran novedad en la convocatoria es el joven belga Stanis Idumbo-Muzambo. «La exigencia es la que es. El que no esté en esa exigencia, o la alcanza o no puede jugar», recalcó Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa previa, un mensaje lanzado hacia dos jugadores que han copado titulares estos últimos días como son Rafa Mir y Januzaj.

La alineación del Sevilla ante Osasuna Sevilla FC Nyland; Navas, Badé, Marcao, Acuña, Ocampos; Agoumé, Sow, Soumaré, Isaac y En-Nesyri.

La baja de Suso obliga a Quique Sánchez Flores a reconfigurar su centro del campo para este nuevo encuentro en Vallecas, siendo Sow, Agoumé y Soumaré quienes parten como titulares. Por otra parte, la ausencia de Sergio Ramos haría que el técnico se decantara por una defensa de cuatro, con Badé y Marcao como centrales, y la novedad de Lucas Ocampos por el perfil zurdo. Y arriba, con En-Nesyri ya de vuelta, el marroquí acompaña a Isaac.

La alineación del Rayo ante el Sevilla

Muchas menos bajas debe lamentar Francisco, técnico del Rayo Vallecano, para recibir al Sevilla este lunes. Y es que el entrenador rayista tan solo contará con las ausencias de Diego Méndez, lesionado, y Bebé, que sigue en la Copa África con Cabo Verde. De dicho torneo volvió precisamente hace escasos días Pathé Ciss, tras la eliminación de Senegal, por lo que el mediocentro estaría disponible para el choque ante los nervionenses. «Nos hemos preparado para enfrentarnos al Sevilla, que tienen jugadores versátiles y lo hemos preparado para estar al 100%«, afirmó Francisco en la rueda de prensa previa, quien no podrá sentarse en el banquillo del Estadio de Vallecas tras haber sido expulsado la pasada jornada frente al Atlético de Madrid.

La alineación del Rayo ante el Sevilla Rayo Vallecano Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Pacha Espino; Isi Palazón, Óscar Valentín, Unai López, Pep Chavarría; Álvaro García y Camello.

Francisco presenta un once muy reconocible para medirse este lunes al Sevilla. Aridane acompaña a Lejeune en el eje de la zaga rayista. Por otra parte, la referencia ofensiva para medirse a los nervionenses sigue siendo Sergio Camello.