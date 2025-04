Alineaciones oficiales del Mallorca - Sevilla de La Liga EA Sports 2023-2024: onces y banquillo de suplentes

Cada partido en LaLiga, mientras no remonte el vuelo, tiene aroma de ultimátum para el Sevilla FC, que visita este sábado el Estadio Mallorca Son Moix con la necesidad de llevarse los tres puntos en juego. Ocho jornadas, seis de ellas con Diego Alonso en el banquillo, lleva sin conocer la victoria en el campeonato doméstico el conjunto nervionense, que el pasado miércoles se impuso en la Copa del Rey al Atlético Astorga (0-2) y ante el equipo bermellón tendrá que sobreponerse a las dudas que despierta su juego y también a las numerosas bajas que arrastra y lógicamente están afectando a las posibilidades competitivas del plantel sevillista.

En sus dos últimas comparecencias ligueras, el Sevilla cayó ante la Real Sociedad (2-1) e igualó con el Villarreal (1-1) tras adelantarse en el marcador por medio de Kike Salas, recibir el empate de Morales de manera inmediata y casi acabar perdiendo los tres puntos por el tanto de Ben Bereton en el tiempo de prolongación que se terminó anulando, intervención del VAR mediante. Es verdad que el equipo experimentó cierta mejoría, pero también que la producción ofensiva se materializó en pocas ocasiones y que sigue transmitiendo sensación de fragilidad defensiva.

La alineación del Sevilla en Mallorca

Entre el Sevilla y el Mallorca apenas hay dos puntos de diferencia. Trece suman los de Nervión, decimoquintos, y once los bermellones, decimoséptimos. Ambos llevan sin sumar ningún triunfo desde septiembre y el Mallorca, en concreto, es el rey del empate de LaLiga EA Sports. Lleva ocho, los dos últimos en casa, con el Cádiz y el Alavés. Diego Alonso se ha mostrado convencido de que el equipo ha mejorado en los últimos partidos y ha venido reiterando que el fútbol está siendo injusto con el Sevilla por no plasmarse ese crecimiento que él detecta en resultados. Y bien que los necesita el Sevilla para impulsarse en la tabla y no tener que mirar hacia abajo.

Las alineaciones del Mallorca - Sevilla Sevilla FC Dmitrovic; Juanlu, Sergio Ramos, Gudelj, Pedrosa; Soumaré, Sow, Rakitic; Ocampos, Lukebakio, En-Nesyri.

En Mallorca se presenta el equipo con nueve bajas: Nyland, Navas, Badé, Nianzou, Acuña, Fernando, Suso, Lamela y Mariano. Las dos lesiones de más larga duración parecen las de Navas y Badé, a quienes no se espera en principio hasta 2024. Por el contrario, Diego Alonso recupera a Marcao y Soumaré, que han entrado en la lista de convocados. Dmitrovic, Alberto Flores, Rafa Romero, Gattoni, Ramos, Gudelj, Marcao, Juanlu, Kike Salas, Pedrosa, Soumaré, Sow, Jordán, Óliver Torres, Rakitic, Ocampos, Lukebakio, Januzaj, En-Nesyri, Rafa Mir, Manu Bueno y Darío son todos los 22 citados por el uruguayo.

El once titular sale prácticamente solo, con la duda de Soumaré. Sergio Ramos y Gudelj repetirán en el eje de la zaga, Juanlu y Pedrosa serán los laterales, Sow y Rakitic lo centrocampistas, y arriba el trío Ocampos-Lukebakio-En-Nesyri. Un equipo que se acerca mucho al predilecto del técnico sudamericano en esta etapa plagada de dificultades de todo tipo.

La alineación del Mallorca ante el Sevilla

Delante tendrá el Sevilla a uno de los equipos mejor organizados de LaLiga. Con el sello competitivo de Javier Aguirre, al Mallorca le cuesta mucho ganar, cierto, pero empata mucho. Más que nadie. Y ha recibido tantos goles como el Sevilla, veinte. Con la única baja de su referencia ofensiva, Muriqi, lesionado en el gemelo, el Mallorca apuesta por su sistema tan reconocible de tres centrales, dos carrileros y un delantero siendo el canadiense Larin su referencia ofensiva.

Las probables alineaciones del Mallorca - Sevilla RCD Mallorca Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa; Samu Costa, Darder, Mascarell, Dani Rodríguez; Larin.

Si urgencias tiene el Sevilla, que está lejísimos de los objetivos marcados en LaLiga a principios de la temporada, no menos tiene el cuadro bermellón por escapar de la zona baja. Ante una defensa tan nutrida como la del Mallorca, es posible que el Sevilla tenga que variar mucho más su juego de ataque, ya que se está limitando en demasiadas ocasiones a los centros desde la banda en busca de un rematador, si pretende sacar un resultado positivo de Son Moix que alivie sus penurias ligueras.