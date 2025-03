Alineaciones oficiales del Mallorca - Sevilla de LaLiga EA Sports 2024-2025: onces y banquillo de suplentes

Antes del primer parón de la temporada, el calendario se aprieta y obliga a hacer borrón y cuenta nueva rápidamente para reactivarse. Eso tendrá que hacer el Sevilla FC, que este martes afronta su segunda salida a domicilio de la temporada tras el duro golpe para la moral que supuso el traspié con el Villarreal en el tiempo añadido. La capacidad de la plantilla para corregir sus errores defensivos y reponerse de ese varapalo se examinará en su visita a Son Moix para enfrentarse al RCD Mallorca en este duelo correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga EA Sports (19.00) que arbitrará Muñiz Ruiz con Del Cerro Grande en el VAR.

Aún con el mercado abierto, aunque en el caso del club de Nervión sea ya imposible fichar si no media la salida de uno o dos futbolistas en estos últimos días, el Sevilla encara una semana con dos compromisos ligueros que empieza en Son Moix, donde la pasada temporada cedió los tres puntos en un partido con polémico gol anulado a los visitantes. Todo el debate del fútbol sevillista se centra en su manifiesta fragilidad defensiva, que no solo atañe al eje de la zaga sino también a los laterales y la manera en cómo se ajusta y coloca el equipo en la presión y el repliegue. Tiene mucho que trabajar y corregir Pimienta, aunque el técnico asegura que no necesita centrales. La media de goles en contra, en cualquier caso, ha de rebajarla el Sevilla si no quiere volver a las andadas de las dos últimas campañas.

La posible alineación del Sevilla en Mallorca

El técnico barcelonés cuenta para esta cita en territorio bermellón con las bajas de Montiel, Ocampos y Suso. Además, la línea defensiva podría sufrir algún cambio, como la entrada de Juanlu o Navas en la derecha y Marcao o Nianzou como pareja de baile de Badé. Y en la medular, Juanlu podría dejar su sitio a Sow. Peque e Iheanacho son las principales alternativas del ataque para ocupar las vacantes de Ocampos e Isaac si el delantero lebrijano, que se ha entrenado este lunes con un vendaje, no llegase en plenitud de condiciones físicas. Ejuke es otra opción para dotar de velocidad y desborde a la vanguardia sevillista.

Alineaciones del Mallorca - Sevilla Sevilla FC Nyland; Carmona, Badé, Gudelj, Pedrosa; Lokonga, Saúl, Sow; Lukebakio, Ejuke, Iheanacho.

En la convocatoria, la novedad más importante la constituye la citación de Valentín Barco, aunque aún no se ha podido inscribir. La lista la conforman estos 23 futbolistas: Álvaro Fernández, Nyland, Alberto Flores; Carmona, Navas, Juanlu, Badé, Gudelj, Kike Salas, Nianzou, Marcao, Pedrosa, Barco, Agoumé, Sambi Lokonga, Saúl, Peque, Sow, Ejuke, Idumbo, Lukebakio, Ihenanacho e Isaac.

La posible alineación del Mallorca ante el Sevilla

El Mallorca cumplimentará ante el Sevilla su segundo partido de la temporada como anfitrión. En el primero evitó que el Real Madrid se llevara los tres puntos pese a ponerse por delante en el marcador. Muriqi igualó el tanto de Rodrygo y el choque finalizó en tablas. En la segunda jornada, los baleares cayeron en El Sadar con el Osasuna (1-0) en la vuelta de Jaboga Arrasate, nuevo técnico mallorquinista, a su casa. Es el Mallorca un equipo muy sobrio, físico y defensivamente sin apenas fisuras al que cuesta mucho tumbar, especialmente en su estadio.

Alineaciones del Mallorca - Sevilla RCD Mallorca Leo Román; Maffeo, Raíllo, Valjent, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder; Antonio Sánchez, Larin, Muriqi.

Morey y Llabrés causan baja en los locales, que podrían introducir alguna modificación dado que hay dos jornadas esta semana y toca gestionar los recursos del plantel. Copete, Lato, Antonio Sánchez, Morlanes y Larin optarían, en este sentido, al once inicial si Arrasate decidiera refrescar el equipo que hasta ahora tiene marchamo de titular. El preparador vasco ni siquiera descartó este lunes la rotación en la portería. En el último precedente entre estos dos equipos en Son Moix, el Mallorca se llevó el triunfo merced a un solitario gol de Larin.