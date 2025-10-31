Suscríbete a
Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

LALIGA EA SPORTS

Azpilicueta, Nianzou y Mendy son las novedades del Sevilla, que cuenta con las bajas de Agoumé, Cardoso y Alexis para la cita de este sábado en el Metropolitano

Los jugadores del Sevilla, ejercitándose este viernes en la ciudad deportiva Ramón Cisneros
Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras solventar en Toledo la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el Sevilla FC vuelve este sábado a la realidad de LaLiga, donde suma dos derrotas seguidas, para afrontar uno de los partidos más difíciles de la temporada. Los pupilos de ... Matías Almeyda visitan el Riyadh Air Metropolitano en encuentro de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, para medirse al Atlético de Madrid, que el lunes subió hasta la cuarta plaza, no ha perdido en su estadio y sólo ha caído una vez en la presente campaña. A la dificultad del choque y el escenario se une la maldición del Sevilla en los campos de los grandes del fútbol español. Del arbitraje de este partido se encargará Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR.

