Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Tras solventar en Toledo la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el Sevilla FC vuelve este sábado a la realidad de LaLiga, donde suma dos derrotas seguidas, para afrontar uno de los partidos más difíciles de la temporada. Los pupilos de ... Matías Almeyda visitan el Riyadh Air Metropolitano en encuentro de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, para medirse al Atlético de Madrid, que el lunes subió hasta la cuarta plaza, no ha perdido en su estadio y sólo ha caído una vez en la presente campaña. A la dificultad del choque y el escenario se une la maldición del Sevilla en los campos de los grandes del fútbol español. Del arbitraje de este partido se encargará Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR.

El reto es de la mayor complejidad para un Sevilla que, tras el triunfo de prestigio contra el Barcelona, luego ha dado dos pasos hacia atrás simbolizados en las derrotas con el Mallorca y la Real Sociedad. Tropiezos sustanciados en su debilidad defensiva, manifiesta sobre todo contra los baleares, cuando se dejó remontar en diez minutos, pero también en el Reale Arena. Este Sevilla tan limitado de talento no puede regalar tanto atrás y Almeyda lo sabe perfectamente. Entiende cuál es la realidad actual y lo transmite, como hizo en la rueda de prensa previa al choque del Metropolitano: «Para nosotros son todos son finales. No nos sobra nada. Necesitamos esforzarnos el triple para competir. Y en la Copa del Rey se vio».

El posible once del Sevilla ante el Atlético de Madrid

La buena noticia del Sevilla esta semana, amén del triunfo en la Copa del Rey, ha sido la reincorporación a los entrenamientos de Azpilicueta, Nianzou y Batista Mendy. Jordán también ha seguido en la dinámica de grupo, pero no ha entrado en la convocatoria. Agoumé es baja por acumulación de amonestaciones. La lista ofrecida por Almeyda, de 24 hombres y en la que tampoco aparece el lesionado Cardoso, es la siguiente: Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Ramón Martínez, Castrín, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Kike Salas, Suazo, Oso, Gudelj, Sow, Mendy, Peque, Manu Bueno, Vargas, Alfon, Januzaj, Ejuke, Isaac y Akor.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Sevilla Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Gudelj, Sow; Alfon, Peque, Vargas; Isaac.

En cuanto al posible equipo titular, Almeyda mantendría la defensa de cuatro hombres con Carmona, la novedad de Azpilicueta, Marcao y Suazo. Por delante, teniendo en cuenta los pocos entrenamientos de Mendy y la ausencia de Agoumé, jugarían Gudelj con Sow más Peque, que ejercería como tercer centrocampista. Como extremos actuarían Alfon y Vargas y, como nueve, Isaac. Vlachodimos volvería al marco tras la titularidad de Nyland en la Copa del Rey,

El posible once del Atlético de Madrid ante el Sevilla

El Atlético de Simeone jugó el lunes contra el Betis pero luego no ha tenido que disputar la Copa del Rey, de cuya primera eliminatoria está exento. En la Cartuja se redimió del varapalo sufrido en Londres frente al Arsenal (0-4) con una muy buena versión, siendo muy dañino con espacios y prácticamente inabordable en defensa. El club rojiblanco ha invertido mucho dinero en verano para, de nuevo, aspirar a todo en las tres competiciones. Su realidad está en las antípodas de la del actual Sevilla. La convocatoria del Atlético la integran estos futbolistas: Oblak, Giménez, Ruggeri, Gallagher, Johnny, Koke, Griezmann, Sorloth, Baena, Almada, Carlos Martín, Llorente, Lenglet, Molina, Hancko, Pubill, Julián Álvarez, Giuliano, Javi Galán, Raspadori, Nico González, Le Normand y Esquivel.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Sevilla Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano, Gallagher, Koke, Nico González; Baena, Julián Álvarez.

Pablo Barrios y Musso, guardameta suplente, son las únicas bajas del conjunto colchonero. En cuanto al once, todo apunta a una línea continuista respecto al último partido. Oblak guardaría la portería y la línea defensiva la formarían Llorente, Giménez, Le Normand y Hancko. En el medio campo, Gallagher acompañaría a Koke ante la ausencia de Pablo Barrios, mientras que las bandas serían para Giuliano y Nico González. Como enganche, Baena, y como único punta, Julián Álvarez.