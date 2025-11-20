Alfon: «Tuve ofertas para liberar la cláusula que tenía, pero tuve claro venir al Sevilla y disfrutarlo»

Alfon González, extremo del Sevilla FC, ha sido protagonista este jueves en el programa 'El Cubo', donde no dudó en reconocer que «tuve ofertas para liberar esa cláusula que tenía, pero ni se me pasó por la cabeza. No tuve dudas ... y siempre dije a mi entorno que había tomado la decisión de venir aquí y quería disfrutarlo. Creo que no se ha visto mi mejor versión todavía. La lesión me frenó un poco, pero ahora el tobillo está funcionando bien y voy a trabajar para que esa mejor versión sea lo antes posible«.

Sobre sus primeros meses en Nervión, el albaceteño valoró que «he llegado al Sevilla pero no me conformo con eso. Estoy empezando y quiero que la afición y el club vean ese jugador que soy y disfrute. ¿Las lesiones? La semana pasada ya estaba perfecto, esta semana también y va respondiendo todo mucho mejor. Los parones no me gustan mucho por la espera, pero ya va quedando menos y la semana se va acabando«.

El exjugador del Celta fue el primer fichaje del Sevilla en el pasado mercado de verano y ha sido en Nervión donde ha coincidido con Matías Almeyda, del que opina que «tiene las cosas muy claras. Tiene su idea, nos la sabe transmitir y nos llega, que es lo más difícil. Él eso lo tiene y tenemos una idea muy clara que creo que se ve cada fin de semana. Cuando lo escuchas hablar estás deseando que empiece el partido. Estamos muy contentos con él porque es muy cercano y nos ayuda mucho«.

Por último, se dirigió a los aficionados de nuevo y dijo que «les pido que nos sigan apoyando como lo hacen tanto en casa como fuera. Que nos den ese aliento que necesitamos porque el grupo va a responder para que este equipo sea pronto lo que ha sido«, concluyó.