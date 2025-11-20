Suscríbete a
Alfon: «Tuve ofertas para liberar la cláusula que tenía, pero tuve claro venir al Sevilla y disfrutarlo»

Además, el albaceteño dijo que «quiero que la afición y el club vean ese jugador que soy»

J. S.

Alfon González, extremo del Sevilla FC, ha sido protagonista este jueves en el programa 'El Cubo', donde no dudó en reconocer que «tuve ofertas para liberar esa cláusula que tenía, pero ni se me pasó por la cabeza. No tuve dudas ... y siempre dije a mi entorno que había tomado la decisión de venir aquí y quería disfrutarlo. Creo que no se ha visto mi mejor versión todavía. La lesión me frenó un poco, pero ahora el tobillo está funcionando bien y voy a trabajar para que esa mejor versión sea lo antes posible«.

