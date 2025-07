«Alfon necesita mucha confianza y tiempo»

Con más suspense del esperado, Alfon se ha acabado convirtiendo en el primer refuerzo del Sevilla para la temporada 25-26. El albaceteño ha llegado como futbolista libre a Nervión tras acabar su contrato con el Celta. El futbolista acordó un nuevo ... contrato que arrancaría el 1 de julio con el Sevilla hace ya algunos meses y ya está preparado para arrancar la pretemporada a las órdenes de Matías Almeyda. Formó parte del grupo de futbolistas que se sometió a la primera ronda de reconocimientos médicos previos al primer entrenamiento que dirija hoy el nuevo entrenador sevillista.

Y hubo ciertas dudas acerca de su llegada a Nervión debido a que el atacante se vio seducido por otros clubes que le aseguraban un sueldo mayor que el ya pactado con el Sevilla y mejores perspectivas deportivas tomando en consideración que el club blanquirrojo atraviesa una crisis más que relevante que ha provocado que se encuentre en un proceso de reconstrucción con recursos muy limitados. Pese a los cantos de sirena, ningún club se decidió a pagar la cláusula de rescisión de cinco millones de euros que el futbolista ya tenía con el Sevilla hasta el 30 de junio y que ahora ha ascendido hasta los cuarenta millones.

Resuelto su futuro, tendrá el futbolista ocasión para explicarse en la rueda de prensa de su presentación con el Sevilla. Se celebrará el próximo jueves, aunque ya ayer tuvo ocasión en una entrevista difundida por el club para asegurar que, aunque ha tenido «muchas ofertas», «aquí es donde quería estar». «Quien haya pensado que no quería venir está muy equivocado», aseguró tajantemente.

Curtido para la élite

Para asentarse en Primera con el Celta disputando 28 partidos (32 entre todas las competiciones) y llegar al Sevilla a sus 26 años, Alfon se ha curtido en todo tipo de categorías, escenarios y contextos. Formado en las categorías inferiores del Albacete y con pasos por el filial del Getafe o el Inter de Madrid, el Celta finalmente acabó apostando por él, y, cuando ya se le quedaba pequeño el segundo equipo, lo cedió al Racing y al Murcia tras lo cual acabaría regresando y derribando la puerta del primer equipo.

Su etapa a préstamo en históricos del fútbol español como el Racing o el Murcia no fue fácil, pero le curtió para acabar asentándose en Primera. Lo atestigua Guillermo Fernández Romo, que fue entrenador de Alfon en el equipo cántabro durante la primera mitad de la campaña 22-23. «Los chicos jóvenes que vienen de clubes con un gran entorno no lo tienen fácil. Necesitan tiempo para adaptarse y situaciones de equipo», comienza recordando el técnico en palabras a ABC de Sevilla.

«Como anécdota te cuento que subimos (a Segunda) contra el Celta B, y yo ese día me fui para él y le dije: 'oye me gustaría que el año que viene estuvieras aquí'. Es un chico con el que lo tenía muy claro y al que conocía de hace muchos años, de cuando estuvo en el Getafe B y en el Inter de Madrid», indica antes de resaltar que «tiene ese desparpajo, ese desequilibrio, esa capacidad para el uno contra uno, esas situaciones de calle que se valoran muchísimo hoy en día». «Estamos todos los entrenadores centrados en el pase y al final lo que necesitamos es a un jugador al que se la des, desequilibre y pueda buscar de esa manera mejor la portería. Eso él lo tenía y lo firmamos con toda la ilusión del mundo», agrega.

«Subimos (a Segunda) contra el Celta B, y yo ese día me fui para él y le dije: 'oye me gustaría que el año que viene estuvieras aquí'. Es un chico con el que lo tenía claro» Guillermo Fernández Romo Exentrenador de Alfon en el Racing

No obstante, Alfon apenas jugó nueve partidos en los cinco meses en los que estuvo en la plantilla del Racing, algo que Guillermo Fernández Romo explica de la siguiente manera: «¿Qué pasa? Que llega aquí y no es fácil, porque es un club con una exigencia muy grande, que regresaba a una categoría como Segunda después de varios años sin estar. También la posición en la que yo creo que tiene que jugar que es suelto por la izquierda, tenía otros jugadores como Íñigo Vicente que tenían otro peso también. Él cogió el rol un poco de acelerar el partido y de revulsivo. Después hubo lesiones y pudo jugar de titular, pero cuando lo hizo lo tuvo que hacer de delantero o de mediapunta. Ahí nos ayudó muchísimo. Veías que tenía crecimiento y hambre por mejorar, pero el equipo entró en una dinámica en la que no ganábamos, vamos buscando soluciones, al final salgo yo y el entrenador que llega para sustituirme no confiaba en él. Por eso él sale».

«Se tuvo que ir otra vez a Murcia y tampoco estuvo bien. Se volvió a Vigo y allí con Giráldez pues funciona. Yo creo que es un chico que necesita mucha confianza y, con la confianza, el tiempo. Que el entrenador confíe en ti y te ponga y te desarrolle en una posición en la que necesitas y te dé el tiempo y los minutos necesarios para hacer las cosas bien, porque él tiene un talento en algo que hoy en día es muy difícil como es el desequilibrio», comenta también el preparador madrileño que opina que Alfon «tiene que encontrar un entorno y contexto facilitado».

Señala Guillermo Fernández Romo que la posición de Alfon es la de «atacante». «Puede jugar en las cuatro posiciones de arriba: derecha, izquierda, mediapunta o arriba solo. Tiene esa capacidad cuando le llega el balón de poder desequilibrar. Por el rendimiento que ha dado y se ha visto en Vigo tirado un poquito a la izquierda puede solutarse y le resulta un poquito más cómodo a él. Desde ahí puede generar salida hacia su tiro, puede generar desequilibrio por los dos lados. Quizás sea un poquito su posición ideal, pero puede jugar en las cuatro posiciones del ataque», añade matizando que «hay que rodearlo de gente que le nutra de balones y le ayude a que le llegue la pelota en las mejores condiciones».

Insiste el exentrenador del Racing, el Sabadell, el Ibiza o el Cartagena en que lo que ha hecho al futbolista asentarse en la élite ha sido la confianza que ha recibido por parte, principalmente, de Claudio Giráldez: «Ha encontrado a un entrenador que saca lo mejor de él tanto en su posición como en el sistema de relaciones y que le da confianza. Eso es lo que creo que cambia. No a él, aunque a él por supuesto, si no a todos los jugadores. Encontrar esa confianza te da otra mentalidad de mucho más autoestima y confianza para que las cosas te salgan, y al final te salen. Hay que mirar ahora las exigencias, no es lo mismo un club que otro, hasta la situación geográfica, cómo es la afición y necesita tiempo para adaptarse».

Pone en valor además el técnico que el nuevo jugador del Sevilla «es un chico educado, tranquilo y atento» y destaca además que «sabe lo que es venir de abajo y todo lo que hay que trabajar para llegar a la élite» y que por ello tiene ambición por mejorar, algo de lo que se puede ver beneficiado el Sevilla en este curso 25-26.

Víctor Orta acordó el fichaje de Alfon y ahora verá desde Valladolid cómo rinde el futbolista de 26 años. Antonio Cordón ha heredado la dirección deportiva del Sevilla y ahora trabaja en el mercado con el hándicap económico y la difícil misión de cerrar las salidas y entradas que refuercen al equipo.