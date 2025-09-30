Alfon apura sus opciones para llegar al Sevilla - Barcelona

Es un hombre importante para Matías Almeyda. Desde que pudo ser inscrito por el club en la jornada 3 de LaLiga para visitar al Girona, Alfon González se convirtió en pieza indispensable para el técnico argentino. Titular indiscutible en el flanco izquierdo del ataque. Sin embargo, una inoportuna lesión durante los primeros minutos del choque en Mendizorroza ante el Alavés lo sacó del equipo.

El albaceteño sufrió «un esguince medial del tobillo derecho», según el parte médico que emitió el club. Tras perderse por esa dolencia los partidos contra Villarreal y Rayo, su recuperación marcha viento en popa, hasta el punto de que no está descartada su presencia para el duelo del próximo domingo (16.15) ante el FC Barcelona en el Sánchez-Pizjuán. No será fácil, pero el extremo apura sus opciones y Almeyda lo espera.

Alfon se estrenó con gol en su primer choque en Girona (0-2) para después formar parte igualmente del once inicial en los siguientes encuentros con el Elche y el Alavés, partido éste último que tuvo que abandonar al cuarto de hora por un esguince que le ha obligado a parar.

El jugador quiere llegar a la cita contra el líder de LaLiga o cuanto menos poder formar parte de la convocatoria de cara a un choque sumamente atractivo y tras el cual llegará el parón de octubre para los sevillistas, que no volverán a competir hasta el sábado 18 de octubre contra el Mallorca, también en Nervión (14.00).