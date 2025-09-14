Alexis Sánchez: «Vamos a volver a enamorar al Sánchez-Pizjuán»

Ha llegado para aportar, con la ilusión de un chaval y dispuesto a demostrar que la edad, en su caso 36 primaveras, es un mero número. El talentoso futbolista chileno, Alexis Sánchez, tuvo un esperanzador debut con el Sevilla FC. En el vertiginoso empate 2-2 contra el Elche, el veterano atacante ingresó en el equipo de Almeyda en el segundo tiempo y demostró su calidad sirviéndole a Peque una asistencia de tacón para el gol del empate definitivo.

Antes había puesto un centro con veneno que casi provoca el autogol de los ilicitanos. Sánchez, portando el dorsal número 10, no solo regresó a la liga española después de más de once años (en 2014 salió rumbo al Arsenal), sino que su estreno con el club de Nervión sorprendentemente recordó a su primer partido con el FC Barcelona.

En aquel entonces, en la ida de la Supercopa de España de 2011 disputada en el Bernabéu, también debutó en un empate 2-2 y contribuyó con una asistencia clave para el gol de Lionel Messi. En la vuelta, los azulgranas se impusieron por 3-2 en el Camp Nou levantando el título.

A pesar de su tiempo fuera de las canchas y de su reciente incorporación al Sevilla FC, el 'Niño Maravilla' dejó una grata impresión en la afición sevillista, que ahora tiene fundadas expectativas sobre el chileno. El propio jugador expresó su entusiasmo por el debut en sus redes sociales: «Vamos a volver a enamorar como grupo y cuerpo técnico al Sánchez-Pizjuán y a toda la afición, porque dicen que nunca se rinde«.